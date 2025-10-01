Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz
По словам Президента, широкое применение искусственного интеллекта создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Еще одной актуальной задачей Глава государства назвал расширение доступа к качественному образованию.
«Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Особенно это касается малокомплектных школ. Внедрение технологий искусственного интеллекта имеет большое значение и для комплексной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Наша цель – сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана», – сказал он.
По мнению Главы государства, искусственный интеллект положительно влияет на развитие и распространение знаний.
Он подчеркнул, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете, искусственный интеллект должен служить интересам народа.
«Таким образом, передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре. Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования.
Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому Правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта», – добавил Токаев.