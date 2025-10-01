ИИ сократит разрыв в образовании между городом и селом – Токаев

114
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Президента, широкое применение искусственного интеллекта создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Еще одной актуальной задачей Глава государства назвал расширение доступа к качественному образованию.

«Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Особенно это касается малокомплектных школ. Внедрение технологий искусственного интеллекта имеет большое значение и для комплексной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Наша цель – сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана», – сказал он.

По мнению Главы государства, искусственный интеллект положительно влияет на развитие и распространение знаний.

Он подчеркнул, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете, искусственный интеллект должен служить интересам народа.

«Таким образом, передовые технологии не должны наносить никакого ущерба нашей духовности, историческому наследию и уникальной культуре. Содержание и качество образовательного контента должны быть корректными. Алгоритмы могут выдавать неточную или упрощенную информацию. Повторюсь, искусственный интеллект может использоваться в качестве вспомогательного средства в образовании. Однако именно человек, а не машина, должен нести ответственность за качество и содержание образования.

Именно учитель должен оставаться главным гарантом достоверности знаний, обеспечивая соответствие материалов государственным стандартам, научным критериям и культурным ценностям. Поэтому Правительство должно разработать национальную образовательную платформу, которая позволит создавать качественный контент, соответствующий государственным стандартам. Хотел бы подчеркнуть: мы должны использовать собственные разработки в области искусственного интеллекта», – добавил Токаев.

#село #город #Токаев #Образование #ИИ

Популярное

Все
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
Еще две медали
Глаза горят, и песня льется
В споре уступает сильный
Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Глава государства посетил выставку цифровых решений
«Нужно действовать на опережение»: Токаев – о неизбежной тр…
Токаев поручил создать национальную систему цифровых профил…
Исследовательский университет в области ИИ появится в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]