Об этом Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

По словам Президента, широкое применение искусственного интеллекта создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Еще одной актуальной задачей Глава государства назвал расширение доступа к качественному образованию.

«Широкое применение ИИ создаст реальные условия для сокращения разрыва в уровне образования между центром и регионами, между городом и селом. Особенно это касается малокомплектных школ. Внедрение технологий искусственного интеллекта имеет большое значение и для комплексной поддержки детей с особыми образовательными потребностями. Наша цель – сформировать по-настоящему инклюзивную образовательную среду. Это одно из базовых условий построения Справедливого Казахстана», – сказал он.

По мнению Главы государства, искусственный интеллект положительно влияет на развитие и распространение знаний.

Он подчеркнул, что, овладевая современными технологиями, следует сохранять самобытность, культуру и ценности народа, а также учитывать преимущества и риски, которые несут в себе новые тенденции. По его словам, нарративы, чуждые нашему мировоззрению, не должны проникать в систему образования. В конечном счете, искусственный интеллект должен служить интересам народа.