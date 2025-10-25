Ильхам Алиев поздравил президента страны и народ Казахстана с Днем Республики

День Республики
48

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Фото: АЗЕРТАДЖ

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, рад передать Вам и в Вашем лице Вашему братскому народу самые теплые поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Казахстан - Дня Республики.

Весомые достижения Казахстана во всех сферах, его экономическое развитие, рост благосостояния населения и высокий авторитет на международной арене являются результатом проводимых под Вашим руководством масштабных реформ и Вашей неустанной деятельности", - говорится в поздравлении.

Алиев отметил, что общность историко-культурных корней наших народов является одним из ключевых факторов, обусловливающих сотрудничество между нашими государствами.

"Отношения между нашими братскими странами развиваются в духе взаимного доверия и глубокого уважения. Договор "О стратегическом партнерстве и союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан", 20-летие подписания которого отмечается в этом году, наглядно отражает стратегическую сущность наших межгосударственных связей.

Интенсивность наших политических контактов, наличие взаимопонимания и активного диалога на высшем уровне создают благоприятную основу для дальнейшего углубления сотрудничества в различных областях, в частности, в торгово-экономической, энергетической, включая зеленую энергетику, транспортной, инвестиционной, информационно-технологической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Результаты и договоренности, достигнутые во время моего недавнего государственного визита в Вашу братскую страну, и подписанные нами документы являются наглядным примером нашей непоколебимой воли и решимости к дальнейшему углублению двусторонних отношений.

Убежден, что и впредь мы с успехом продолжим наши совместные усилия на пути укрепления азербайджано-казахстанского братства, надежного стратегического партнерства и союзничества, всестороннего расширения нашего сотрудничества.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности, а братскому народу Казахстана - мира, благополучия и процветания", - сказано в поздравительном письме.

#Касым-Жомарт Токаев #поздравление #Азербайджан #Ильхам Алиев #День Республики

Популярное

Все
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Высокая оценка трудовых заслуг
Символ Нового Казахстана
Историческая ответственность перед будущим
Медиация – опора единства
Моя страна – мой флаг
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Капитальный подход к переработке
Голубое топливо пришло в Жетысу
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
Сохранить и передать следующим поколениям
На пути к «слышащему государству»
Первые победы в Бахрейне
Конституционный суд – реальный механизм защиты прав граждан
Новые измерения суверенитета
Матрица, определяющая судьбу человека
Главное – это ответственное отношение к работе
Доступность правосудия – показатель зрелости государства
Возвращение истории
Земля – моя гордость, моя судьба
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

Президент принял участие в церемонии поднятия Государственн…
Их творческий труд вдохновляет людей
Моя страна – мой флаг
Историческая ответственность перед будущим

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]