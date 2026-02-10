фото предоставлено пресс-службой АО «КЦИЭ «QazIndustry»

Как отметил Президент на V заседании Национального курултая, технологии искусственного интеллекта будут внедрены во все сферы общественной жизни, включая реальный сектор экономики. Необходимость решения этих задач и легла в основу объявленного в стране Года цифровизации. Одним из ведущих проводников данной политики выступает Казахстанский центр индустрии и экспорта (КЦИЭ) QazIndustry, планомерно содействующий промышленникам в использовании цифровизации как рычага для роста эффективности. О деталях соответствующей работы в интервью «Казахстанской правде» рассказала замес­титель председателя правления АО «КЦИЭ «QazIndustry» Асель ДЮСЕМБАЕВА.

– Асель Сериккановна, на заседании Национального курултая в Кызылорде Президент подчеркнул важность цифровизации. Как сегодня продвигается эта работа в промышленном секторе рес­публики?

– Цифровизация и внедрение искусственного интеллекта – неотъемлемая часть государственной политики по повышению производительности труда и конкурентоспособности экономики. Эти приоритеты были четко обозначены Главой государства как в прошлогоднем Послании народу, так и в программном выступлении на недавнем заседании Национального курултая.

Сегодня можно говорить о том, что промышленность Казахстана перешла от «точечных» пилотных проектов к системной цифровой трансформации. Речь идет о практическом внедрении цифровых и AI-решений непосредственно в производственные процессы – на заводах, карьерах, по линии логистических цепочек.

Доля казахстанских предприя­тий, внедряющих цифровые технологии, выросла с 12,9 процента в 2022 году до 19,2 процента – в 2024-м, их количество увеличилось с 390 до 1 073. В 2025-м, по предварительным оценкам, уровень цифровизации промышленности приблизился к 23 процентам, что свидетельствует о растущем интересе бизнеса к цифровым инструментам.

Сегодня средства кибербезопасности внедрены на 246 предприятиях, облачные технологии используются на 142 производствах, а решения промышленного Интернета вещей и ИИ – в 72 компаниях.

– Какую поддержку оказывает государство в части развития цифровизации в промышленности и какова роль в этом QazIndustry?

– В сентябре прошлого года в рамках исполнения поручений Главы государства министерства промышленности и строительства, искусственного интеллекта и цифрового развития подписали дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Документ направлен на повышение эффективности и конкурентоспособности предприятий за счет внедрения ИИ.

Дорожная карта включает в себя 41 проект по созданию системных условий на производствах, развитию экосистемы внедрения ИИ и подготовке необходимых кадров. Проекты охватывают широкий спектр технологий – от компьютерного зрения и предиктивной аналитики до роботизированной техники и цифровых двойников.

Для поддержки предприятий, нацеленных на цифровизацию производства, QazIndustry организует вебинары с привлечением экспертов в области IT, в ходе которых предоставляются успешные кейсы. Также мы ведем Реестр IТ-решений, которыми для своего развития могут воспользоваться предприятия.

Также QazIndustry предоставляет меры государственного стимулирования, в том числе направленные на внедрение цифровых технологий. В прошлом году центр возместил предприятиям затраты более чем на 1,4 миллиарда тенге. Основная часть из них была направлена на компенсацию расходов по приобретению технологического оборудования, в том числе цифровых решений, автоматизирующих производство и повышающих конкурентоспособность предприятий.

– Асель Сериккановна, какие проекты уже введены в эксплуатацию на крупных предприятиях в рамках дорожной карты?

– В золотодобывающей компании «АК Алтыналмас» внедрены автоматизация подземного оборудования, система управления нарядами, центральная диспетчерская и диспетчеризация открытых и подземных горных работ.

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan провела автоматизацию и роботизацию производственных линий. На предприятии работают 54 промышленных робота, которые задействованы в сварочных операциях, окраске и сборке кузовов, что увеличивает точность, снижает брак и повышает эффективность производства.

Промышленные роботы используются в производственных процессах на Кентауском трансформаторном заводе и ТОО «Бал текстиль». Там роботизированные комплексы применяются для повышения точности обработки и упаковки продукции.

Эти примеры показывают, что цифровые технологии – от ИИ‑алгоритмов до роботизированных систем – уже внедряются в разных отраслях, улучшая продуктивность и безопасность, а также становятся стандартной частью модернизации отечественной промышленности.

– Какую практическую выгоду получают наши предприятия от цифровизации и внедрения ИИ?

– Основной эффект заключается в переходе к управлению производством на основе данных. Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта позволяет предприя­тиям принимать более точные управленческие решения. На практике это выражается в снижении издержек, повышении производительности труда и качества продукции, уменьшении производственного травматизма, оптимизации ресурсов.

Многие проекты уже дают измеримый экономический эффект. К примеру, благодаря автоматизации производства павлодарская компания ArInvest Energy по производству поли­этиленовых труб сумела сократить объем брака на 40 процентов и практически полностью отказалась от бумажной волокиты. Это позволило предприятию выйти из затяжного кризиса, нарастить оборот более чем в два раза и привлечь большие инвестиции.

– Наверняка предприятия сталкиваются с трудностями при внедрении цифровых решений...

– Да, основные проблемы связаны с нехваткой квалифицированных кадров, необходимостью интеграции новых цифровых решений с существующими

IТ-системами, а также с затратами на масштабирование технологий.

Кроме того, цифровая транс­формация требует изменения управленческих подходов и корпоративной культуры. Именно поэтому в данном деле важна не только технологическая, но и организационная поддержка предприятий.

– К вам за помощью обращаются компании из разных сфер экономики. Какие отрас­ли, на Ваш взгляд, сегодня лидируют в цифровизации, а какие пока отстают?

– Наиболее интенсивно цифровые технологии внедряются в горно-металлургическом комплексе, машиностроении и на крупных перерабатывающих производствах. Эти отрасли демонстрируют высокий уровень цифровой зрелости и заинтересованность в использовании искусственного интеллекта.

Предприятия малого и среднего сегмента пока отстают, что связано с ограниченными ресурсами и недостатком типовых решений. Однако такие компании проявляют интерес к цифровизации производственных процессов. В этом плане QazIndustry возмещает 40 процентов затрат на соответствующие цели.

– Чего вы ожидаете от Года цифровизации и какие возможности 2026-й открывает перед бизнесом?

– Можно уверенно сказать, что внедрение искусственного интеллекта и цифровых технологий в казахстанскую промышленность перешло на уровень практичес­кой реализации. В ближайшие годы именно цифровые решения будут определять темпы роста производительности, уровень безопасности и способность предприятий адаптироваться к новым экономическим и технологическим вызовам.