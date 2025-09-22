Инфостенды о смертности на дорогах устанавливают в Костанайской области

Общество
135
Валентина Марущенко
собственный корреспондент по Костанайской области

Столь необычная профилактика, по мнению, полицейских, должна привлечь внимание водителей к ужасающей статистике ДТП и побудить их к более осознанному и осторожному поведению за рулем, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Костанайской области

Количество аварий на транспортных артериях региона растет из года в год, причем большая часть из них приходится на Костанай. Только за восемь месяцев этого года в областном центре зарегистрировано 456 ДТП, то есть на треть больше, чем годом ранее. В результате аварий различные травмы получили 568 человек с ростом на 35%, и погибло два человека.

Так что наряду с традиционными мерами профилактики, полицейские вынуждены искать все новые и новые способы борьбы с аварийностью на дорогах. И информационные панно – один из них.

Пока что стенды установили на нескольких участках транспортных артерий. Одно из таких панно расположилось на 382 километре автодороги «Алматы — Екатеринбург», где написано: «Внимание, водитель! За последние два года на данном участке дороги — 8 погибших, 6 раненых. Не спеши! Тебя ждут дома!»

Подобные предупреждающие панно полицейские Костанайской области намерены расставить на всех аварийно-опасных участках региона.

 

 

#водители #Костанайская область #панно

Популярное

Все
Токаев провел ряд встреч и переговоров в Нью-Йорке
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Казахстан выступил с призывом к соблюдению международного гуманитарного права
Четыре страны признали палестинское государство
В Москве объявлен победитель «Интервидения»
В США озвучили имена покупателей TikTok
Экстрадирован подозреваемый в хищении почти 9 млрд тенге из «дочки» АО «Самрук-Энерго»
Учения «Десант-2025» прошли на полигоне «Коктал»
Культовый забег официантов провели в Париже
Почти 2 млн туристов посетили нацпарки Казахстана за 7 месяцев
Подземные мечети Мангистау включат в список ЮНЕСКО
В Жамбылской области названа лучшая невестка
Серийный вор маскировался под электрика в Костанае
В Третьяковскую галерею отправятся шедевры казахского искусства
Подозреваемых в вымогательстве у военнослужащего задержали в Павлодаре
«Дочку» КТЖ оштрафовали почти на 1,5 млрд тенге
Штраф за брань в соцсетях получила астанчанка
Дожди с ветром прогнозируются в Казахстане
Новый сервис для автовладельцев доступен в мобильном приложении «ЦОН»
Безопасность концерта Backstreet Boys обеспечили с помощью цифровых технологий в Астане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Нужны специальные знания
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
В Жамбылской области дан старт очередному театральному сезону
Более 12 000 туристов приедут на концерт Backstreet Boys в столице
В Шымкенте прошел Международный конгресс кардиохирургов
Сборная Казахстана по боксу выиграла командный зачёт чемпионата мира
Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане
Новый взгляд на старые фасады
Серебряные награды из Брно
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахских боксеров
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Медиафорум Клуба журналистов АНК прошел в Астане
Современную придорожную гостиницу построили в Жамбылской области
Деньги из ЕНПФ: Массовые задержания прошли в Казахстане по делу стоматологий
Токаев: Необходимо своевременно завершить полевые работы и собрать урожай
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане

Читайте также

Казахстан вошел в тройку самых счастливых стран Азии
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Sho…
Более 5 тыс. гостей получили алматинские апорты в аэропорту…
Аким Алматы обозначил приоритеты развития мегаполиса в День…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]