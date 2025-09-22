Столь необычная профилактика, по мнению, полицейских, должна привлечь внимание водителей к ужасающей статистике ДТП и побудить их к более осознанному и осторожному поведению за рулем, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Костанайской области

Количество аварий на транспортных артериях региона растет из года в год, причем большая часть из них приходится на Костанай. Только за восемь месяцев этого года в областном центре зарегистрировано 456 ДТП, то есть на треть больше, чем годом ранее. В результате аварий различные травмы получили 568 человек с ростом на 35%, и погибло два человека.

Так что наряду с традиционными мерами профилактики, полицейские вынуждены искать все новые и новые способы борьбы с аварийностью на дорогах. И информационные панно – один из них.

Пока что стенды установили на нескольких участках транспортных артерий. Одно из таких панно расположилось на 382 километре автодороги «Алматы — Екатеринбург», где написано: «Внимание, водитель! За последние два года на данном участке дороги — 8 погибших, 6 раненых. Не спеши! Тебя ждут дома!»

Подобные предупреждающие панно полицейские Костанайской области намерены расставить на всех аварийно-опасных участках региона.