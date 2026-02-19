Интерактивная платформа для профилактических решений

Здравоохранение
47
Марина Демченко
специальный корреспондент

Запущена инновационная сис­тема эпидемиологического мониторинга – интерактивная онлайн-карта, созданная специалистами Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ). Платформа в режиме реального времени объединяет национальные и международные данные и позволяет формировать целостную картину рисков для здо­ровья населения внутри страны и за ее пределами.

Запуск карты стал частью цифровой трансформации сис­темы общественного здравоохранения и направлен на переход от реагирования на отдельные события к проактивному управлению угрозами. Как пояснили в НЦОЗ, инструмент позволяет своевременно выявлять потенциальные риски и принимать профилактические решения, основываясь на актуальных данных.

Работа платформы основана на принципе all-hazards, пре­дусматривающем комплексную оценку факторов, способных повлиять на санитарно-эпидемиологическую безопасность. В системе учитываются не только инфекционные заболевания, но и природные и техногенные события – сход лавин, аномальная жара, наводнения, пыльные бури, закрытие автотрасс и другие обстоятельства, влияющие на здоровье населения.

Как отметил председатель правления Национального цент­ра общественного здравоохранения Эрик Байжунусов, современная система общественного здравоохранения должна не только реагировать на угрозы, но и заранее их прогнозировать. Онлайн-карта объединяет разрозненные данные в единую аналитическую среду и помогает принимать решения на опережение.

Отдельный функционал ориентирован на туристов. В онлайн-карте выделены топ-10 стран, наиболее посещаемых казахстанцами, где пользователи могут ознакомиться с текущей эпидемиологической ситуацией, требованиями по вакцинации и рекомендациями по безопас­ному пребыванию за рубежом. Раздел содержит информацию о необходимых и рекомендуе­мых прививках как в рамках Национального календаря профилактических прививок, так и о дополнительных вакцинациях (против гепатита А, брюшного тифа, желтой лихорадки, менингококковой инфекции и других).

Карта размещена на официальном ресурсе Национального центра общественного здравоохранения www.hls.kz.

Аналогичные цифровые решения применяются на глобальном уровне, включая инструменты мониторинга Всемирной организации здравоохранения, а также используются в США, странах Европейского союза и Южной Корее.

