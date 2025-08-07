Инвестпроекты для села

Наша марка
595
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Единственный в стране завод по производству тампонажного цемента наращивает выпуск продукции

Фото Мурата Балабаева

Казахстанско-китайское совместное предприятие «Компания Гежуба Шие­ли Цемент» было запущено шесть лет назад в рамках программы индустриально-инновационного развития региона. На сегодня завод – одно из крупнейших успешно действующих производств в Приаралье. Его проектная стоимость составляет 64 млрд тенге, мощность линий – 1 млн 100 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщил региональный директор АО «НК «Kazakh invest» Мурат Балабаев, при строительстве завода в качестве мер государственной поддерж­ки для реализации проекта было выделено 46 га земли под индуст­риальную зону, еще 4 га – под строительство общежития.

– Производство цемента входит в перечень приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, – отметил Мурат Балабаев. – Между ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» и Комитетом по инвестициям МИД РК заключен инвестконтракт на реализацию проекта, в рамках которого предоставлены преференции в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, а также льготы по налогам на определенное время. Кроме того, областным акиматом подведена вся необходимая инженерная инфраструктура (железнодорожные пути, автодорога, газовое, электрическое и водоснабжение).

Проект показал, что крупные инвестиционные объекты в Приаралье могут быть построены в сельской местности. Производство цемента базируется на местном сырье: в Шиелийском районе на месторождениях добывают песок, доломит, известняк и измельченный щебень. Только специальные добавки транспортируются извне.

Инвесторы уделили особое внимание экологической безопас­ности – для уменьшения воздейст­вия отходов на окружаю­щую среду углекислый газ проходит специальную фильтрацию и очищается.

Как отметил специалист, уникальность завода состоит в том, что он единственный в стране, который выпускает тампонажный цемент. Этот стройматериал широко используется в строительной, нефтегазовой и урановой промышленностях. Продукция «Компании Гежуба Шиели Цемент» полностью обеспечивает потребности региона, кроме того, она высоко востребована как в регионах, так и за рубежом.

Товар экспортируется в Кыргызстан, Туркменистан, Афганистан и Таджикистан. Отметим, изначально в числе потребителей был и Узбекистан. Однако за последние четыре года китайская корпорация в соседней нам стране построила два аналогичных производственных предприятия, в связи с чем спрос на продукцию отпал.

Казахстанский завод с момента выпуска первой продукции работает без сбоев.

– Производство полностью автоматизировано, – рассказал руководитель центрального отдела управления завода Табигат Абеков. – Предприятие останавливается только раз в год – на профилактические ремонтные работы.
В остальное время трудимся непрерывно – 24 часа в сутки. Исправность техники и установок контро­лируем на центральном пульте управления, обнаруженные повреждения сразу же ремонтируем.

Как отметил специалист, на заводе работают свыше 260 человек (из них только 38 – граждане КНР), в подрядных компаниях – еще около 400, почти все они – местные жители.

– Рабочих по специальности завод начал готовить еще во время строительства объекта, – отметил Табигат Абеков. – Так, в год запус­ка производства 100 молодых людей прошли стажировку на заводе в Китае. Затем инвесторы подготовили еще 100 специа­листов на базе Шиелийского индустриально-аграрного колледжа. Сейчас для обучения кадров укреплены связи с Южно-Казахстанским университетом им. М. Ауэзова. Компания в тесном сотрудничестве с ним приступила к выпуску книги о технологии выпуска цемента для ее использования в учебных заведениях и на производстве.

– На заводе весь технологичес­кий процесс, пока сырье не пре­вратится в продукт, контро­лируется в центре управления, – говорит руководитель отдела общего управления Ерсин Базылбек. – Иностранных профессионалов теперь заменили отечественные специалисты. Стабильная работа и достойный заработок привели к тому, что мало кто увольняется с производства. Средняя зарплата работников – свыше 250 тысяч тенге. В прошлом году ее повысили еще на 10 процентов. В связи повышением цен на нашу продукцию ожидается рост ежемесячного заработка и в этом году. Потому у многих есть стимул работать на предприятии. Приятно видеть, что работу единственного в стране завода по производству тампонажного цемента организуют наши ребята. А благодаря высокому качеству продукции с каждым годом растет и число потребителей.

Как сообщили в областном управлении предпринимательства и промышленности, в Шиелийском районе особое внимание уделяется производственной сфере. Здесь планируется реализовать проекты на общую сумму около 70 млрд тенге. В лидерах – «Компания Гежуба Шиели Цемент», продукция которой транспортируется во все регионы страны и широко используется в строительной индустрии.

Как сообщил аким Шиелийского района Айтбай Жандарбеков, по итогам первого полугодия текущего года район вошел в число лидеров в области по ключевым макроэкономическим показателям.

– В районе с каждым годом увеличивается количество реализуемых инвестиционных проектов, – отметил он. – В 2025 году планируется реализовать девять крупных проектов, это обеспечит работой 233 человека. За первые шесть месяцев года в районе зарегистрировано 6 365 субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках государст­венных программ профинансировано 55 проектов. Объем промышленного производства составил 36 миллиардов 631 миллион тенге, обрабатывающей промышленности – 30 миллиардов 301 миллион тенге, привлеченных инвестиций – 34 миллиарда 890 миллионов тенге.

В целом по области по итогам первого полугодия в регион привлечено 295,1 млрд тенге инвестиций, это на 21,5% больше показателя аналогичного перио­да прошлого года.

#производство #завод #тампонажный цемент

