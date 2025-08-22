Искуственный интеллект несет риски для детей – эксперт Google

Мнения
131
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Сертифицированный инноватор Google, создатель лаборатории искусственного интеллекта в образовании Мария Рубан в ходе Августовского совещания учителей Астаны рассказала о нюансах использования ИИ в образовании, сообщает Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

По словам эксперта, сегодня искусственный интеллект развивается не по дням, а по часам, и ставит перед системой образования новые задачи.

– Здесь мы уже не просто ищем информацию, мы создаем контент в партнерстве с искусственным интеллектом. Очень важно правильно ставить задачи и грамотно проверять созданный ИИ материал. И, конечно, обучать этому детей, – отметила эксперт.

По ее словам, сегодня инструменты с использованием искусственного интеллекта легко доступны для детей. И они несут ряд серьезных рисков, которые могут негативно сказаться на их развитии и безопасности.

– Использование ИИ детьми без контроля и адаптации – это все равно, что пустить ребенка в библиотеку без сопровождающего взрослого, где все книги без возрастных маркировок, где на одной полке могут находиться энциклопедия и пропагандистские материалы, - говорит она.

Мария Рубан считает, что при выборе ИИ важно задать себе три вопроса.

– Первое – являются ли мои данные и данные моих учеников безопасными? То есть важно убедиться, что данные, которые мы вводим в ИИ, не используются для его дальнейшего обучения. Важно, чтобы искусственный интеллект имел возрастные фильтры и соответствует закону о конфиденциальности детских данных. Следующий вопрос: обучает ли искусственный интеллект учеников или делает работу за них? Потому что хороший инструмент — это наставник, который поможет ученику развивать критическое мышление, генерировать идеи. Ученик должен решать задачи самостоятельно, – отметила специалист.

И заключительный вопрос: является ли инструмент удобным для учителей и для учеников? По мнению Марии Рубан, идеальный инструмент ИИ должен интегрироваться с имеющимися технологиями в школе, благодаря которым каждый учитель будет экономить время и делать обучение живым и интересным.

#дети #безопасность #мнение #ИИ #Google

