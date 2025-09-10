Испытание духа и тела

Юлия Пулина
собственный корреспондент по области Ұлытау

В Жезказгане состоялся третий традиционный забег спортсменов и любителей активного образа жизни Cuprum RUN 2025, объединивший более 650 человек из области Улытау и Карагандинской области.

На трех дистанциях свои силы испытали работники производственных предприятий и полицейские, предприниматели и госслужащие, дети и представители старшего поколения. Как подчеркивают организаторы – производственное объединение предприятий цветной металлургии, данное мероприятие – это энергия движения, команд­ный дух и традиция, которая вдохновляет вести здоровый и активный образ жизни.

Сегодня Cuprum RUN 2025 для энтузиастов ЗОЖ – не просто забег, а большое событие, которое объединяет города и людей. В этом году участники покоряли три дистанции. Один километр – для лиц с ограниченными возможностями, пять километров – для любителей активного образа жизни и десять километров – для опытных спортсменов. Каждый бегун получил медаль участника на финише, а победители удостое­ны денежных призов.

Так, самым быстрым на дистанции 5 км стал сатпаевский спорт­смен Камиль Салихов, который оставил всех своих соперников далеко позади. Он занимается легкой атлетикой восемь лет, и это не первое его соревнование.

– Отличное мероприятие, отличная организация, прекрасное настроение, – отметил он на финише. – В основном я бегаю на стадионе, но если предоставляется возможность, то и на шоссе. Пять километров – моя любимая дистанция, это тоже вызов, проверка на выносливость. Мои друзья, знакомые тоже в числе участников.

Первый забег для журналиста Юлии Высоцкой стал исполнением заветного желания. Морально она готовилась около года и все лето усердно тренировалась. Как итог – она покорила дистанцию в 10 км с достойным результатом для новичка. Кто знает, может, в следующем году она будет состязаться уже за призовое место.

Отметим, что для тех, кто любит бег, еще один Cuprum RUN 2025 будет проведен 13 сентября в городе Балхаше.

