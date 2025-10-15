В школе № 99 Астаны на уроке истории дети не просто заучивают даты и события, а анализируют их, защищают гипотезы и играют, пуская в ход не только знания, но и воображение. Так проходят уроки у Нурлана Адамова, учителя истории с 30-летним стажем и уникальной методикой преподавания.

Нурлан Жумагазинович – обладатель Гран-при конкурса «Учитель года Казахстана-2001», почетный работник образования, который долгие годы проработал в учебных заведениях Алматы. В столичную школу, построенную в рамках нацпроекта «Келешек мектептері», он пришел осенью 2024 года.

К планированию встреч со школьниками педагог подходит основательно и креативно. По его словам, урок строится на трех ключевых компонентах, главный из которых – мотивация. Нурлан Адамов считает, что для раскрытия потенциала ребенка учитель должен найти определенные «кнопки», с помощью которых можно будет «включить» ученика в предмет, разжечь интерес.

К примеру, перед началом урока Нурлан Жумагазинович раздает детям карточки с «десятками» – 10 баллов авансом. Если ученик активно выступает, баллы остаются у него. Если ленится – возвращаются учителю. Казалось бы, простая игра, но она увлекает детей.

– Я часто говорю ребятам: сегодня никто из вас не получит плохих оценок. Тут такая ситуа­ция. Есть ученики, которые в силу своей тревожности, неподготовленности, отсутствия опыта боятся выступать. Когда даю гарантию, что не будет оценки, это снимает страх. И тогда даже самые тихие дети начинают говорить, – объясняет учитель.

При этом у Нурлана Адамова своя система стимулов: карточки, как в футболе. За нарушение дисциплины выдается красная карточка. За активность и выс­тупления на уроке – зеленая.

– Но зеленая карточка одна на весь класс, ее получает лучший. Главная цель – научить детей признавать в своем однокласснике лидера, – уточняет наш собеседник.

Нурлан Адамов зачастую не дает детям домашних заданий. Он убежден, что ежедневная подготовка к 5–6 предметам – непосильная нагрузка для ребенка. Поэтому педагог закрепляет тему на уроке.

На его занятиях всегда царит движение. Сам Нурлан Адамов никогда не сидит за столом. По его словам, у педагога есть два мес­та: у доски и рядом с учеником.

– На уроке все решается, – продолжает он. – Если учитель готов, использует интерактивные методы, постоянно в движении, активизирует детей, тогда у них появляется мотивация к учебе. Здесь быстрой победы не бывает, нужны системность и терпение.

Педагог уверен, что урок истории – это урок выступления. Поэтому его ученики выходят не к доске, а становятся за трибуной. Они учатся не повторять, а рассуждать, искать причинно-следственные связи разных исторических событий и поднимать проблемные вопросы.

– Недавно мы обсуждали тему развития металлургии у тюрков, – приводит пример Нурлан Адамов. – Производство железа у них было важным компонентом хозяйственной деятельности. Задаю вопрос: к чему это привело? Дети должны уметь развивать мысль. Они начинают понимать, что производство железа стало драйвером развития целых отраслей. Когда начинают думать над проблемными вопросами и сами приходят к ответу, у них глаза загораются!

Случается так, что школьники сами задумываются и ставят перед учителем проблемные вопросы. Так, недавно ученики седьмого класса поинтересовались: а можно ли найти нового «Золотого человека»?

– Как известно, сакского воина в золотой одежде нашли в Алматинской области, – поясняет педагог. – Подобные находки были обнаружены в ряде регионов страны. И мои дети спросили: возможно ли захоронение «Золотого человека» на территории Астаны? Вполне возможно. Я сам лично ездил в Иссык, где находятся курганы. Встречался со специалистами музея-заповедника, и они согласны принять наших детей, чтобы те воочию увидели это место. Там сегодня идет разработка одного кургана, в котором, возможно, захоронен сакский воин.

Учитель ввел интересную методику: когда ученик рассказывает о важных событиях, он закрывает глаза.

– Когда ты ничего не видишь, становишься собранным, не ждешь подсказок, говоришь своими словами. Это помогает развивать воображение, уверенность и память. Также учу детей систематизировать мысли, используя пальцы рук. Например, перечисляя причины каких-то событий: во-первых, во-вторых, в-третьих... Это помогает им из множества фактов выделить главные мысли, – отмечает педагог.

Чтобы увлечь детей, Нурлан Жумагазинович проводит интеллектуальные игры «Аукцион», «Как стать миллионером», «Экономия ресурсов». К примеру, для аукциона учитель создает соответствующий антураж.

– Я надеваю бабочку, белую перчатку, беру молоток, и мы играем в аукцион знаний. Кто даст больше фактов по теме, тот «покупает» проблему. Это азарт­но, весело, но при этом дети запоминают материал. А в игре «Экономия ресурсов» раздаю небольшие листки, и ребята должны написать и уместить на них до сорока фактов. Это учит систематизировать мысли, не писать много лишнего и выступать без бумаги, – поясняет педагог.

История, по убеждению Нурлана Адамова, лучший инструмент воспитания патриотизма. Ее знание и понимание помогают формировать у молодого поколения осознание истинных ценностей суверенного Казахстана.

– Патриотизм – это не слова, а поступки, – говорит он. – Когда в трудный момент ты встаешь и помогаешь своей стране, когда не проходишь мимо чужой беды, когда убираешь мусор на улице, поддерживаешь друга, вот это и есть любовь к Родине.

Учитель часто задает ученикам неожиданные вопросы: какой урок дала нам эпоха создания Казахского ханства или джунгарского нашествия? Что спасло страну? И дети сами приходят к выводу – единство. История дает понять, почему справедливость – основа сильного государства.

– Мы видим, что наши мудрые правители удерживали власть не силой, а справедливостью. Делили добычу и землю поровну, и потому народ им доверял. Справедливость – вот главный урок истории, – считает учитель.

В его словах часто звучит мысль: любить детей – это не педагогический прием, а внут­реннее состояние.

– Дети чувствуют фальшь моментально, – уверен наш собеседник. – Если ты неискренен, они не откроются. Но если видят, что ты стараешься, что работаешь с душой, тогда начинается настоя­щее воспитание.

Семиклассницы Рамина Погоева и Самина Идирис признаются, что благодаря своему учителю они с увлечением исследуют каждый исторический факт.

– Нурлан Жумагазинович очень хорошо объясняет и часто использует разные методики. Мне больше всего нравится, когда мы выписываем главные мысли из параграфа, учим их и потом пересказываем с закрытыми глазами. Это развивает воображение, – рассказывает Рамина.

– Он рассказывает с эмоциями, очень внятно, у него своя система, – добавляет Самина. – Мне нравится, когда учитель в начале урока раздает нам десять баллов, которые можно оставить себе, если будешь активным на уроке. Это мотивирует читать, отвечать и узнавать многое.

Ее одноклассник Марат Ильяс считает, что учитель, как никто другой, зажигает интерес к истории своей страны.

– Нурлан Жумагазинович превращает учебу в игру. Когда выходишь к доске, пересказываешь текст, это помогает избавиться от страха сцены, от социофобии. Я благодаря урокам могу узнать истории о наших предках, как они сохранили нашу землю и культуру, боролись за независимость.