Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тестирование сдали 25 тысяч человек из разных регионов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

По данным ведомства, пороговый балл набрали 58% абитуриентов. Средний балл по пяти предметам составил 56 баллов. Максимальный балл – 134.

«За период проведения ЕНТ выявлено 103 нарушения правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 37 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 66 человек. Подставных лиц не выявлено», – говорится в информации.

В пресс-службе министерства добавили, что после завершения ЕНТ-2025 до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов и нарушения правил, результаты ЕНТ поступающего будут аннулированы.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. При этом, прием осуществляется приемными комиссиями вузов.

Напомним, 25 июля стартовал прием заявлений для участия в августовском ЕНТ.

Также ранее сообщалось на августовское ЕНТ пришла особенная участница – 85-летняя пенсионерка Нурихан апа.