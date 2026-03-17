Проекты-победители могут допустить до этапа запуска в производство

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Минкультуры совместно с АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» подвели итоги конкурса дебютных короткометражных художественных фильмов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

По результатам конкурсного отбора для дальнейшего запуска в производство рекомендованы два проекта:

«Дом» – автор сценария и режиссер Тимур Хосчанов;

«Күн қайдан шығады?» – автор сценария и режиссер Айша Салимгереева.

Конкурс стал важной площадкой для поддержки начинающих авторов и поиска новых имен в отечественном кинематографе.

Подобные инициативы открывают молодым режиссерам возможность заявить о себе, представить собственный художественный взгляд и сделать первый шаг к большой профессиональной реализации, отметили в Минкультуры.