Итоги конкурса дебютных короткометражных фильмов подвели в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Проекты-победители могут допустить до этапа запуска в производство 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Минкультуры совместно с АО «Национальная киностудия «Казахфильм» имени Шакена Айманова» подвели итоги конкурса дебютных короткометражных художественных фильмов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство

По результатам конкурсного отбора для дальнейшего запуска в производство рекомендованы два проекта:

«Дом» – автор сценария и режиссер Тимур Хосчанов;

«Күн қайдан шығады?» – автор сценария и режиссер Айша Салимгереева.

Конкурс стал важной площадкой для поддержки начинающих авторов и поиска новых имен в отечественном кинематографе.

Подобные инициативы открывают молодым режиссерам возможность заявить о себе, представить собственный художественный взгляд и сделать первый шаг к большой профессиональной реализации, отметили в Минкультуры.

 

