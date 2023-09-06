Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС

В комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК рассказали о результатах служебного расследования в колонии Акмолинской области, передает Kazpravda.kz .

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"По размещенному в социальных сетях видео сообщаем, что при пресечении фактов неподчинения законным требованиям администрации учреждения ДУИС по Акмолинской области с применением спецсредств, усматриваются признаки превышения сотрудниками служебного положения. По результатам проведенного служебного расследования решением дисциплинарной комиссии начальник областного департамента уголовно-исполнительной системы и его заместитель, а также начальник колонии представлены к отстранению от занимаемых должностей", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным ведомства, 11 сотрудников, причастных к правонарушению, представлены к увольнению по отрицательным мотивам из ОВД.

Отмечается, что сейчас органы прокуратуры проводят досудебное расследование.

Напомним, в социальных сетях разлетелось видео из колонии в Акмолинской области с избиением дубинкой одного из осужденных за его отказ мыть туалет.

На видео отреагировала представитель уполномоченного по правам человека по Акмолинской области Динара Таженова. По ее информации, дело зарегистрировано прокуратурой Акмолинской области по уголовной статье "Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки" и находится под строгим контролем уполномоченного по правам человека.