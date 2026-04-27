Израиль заинтересован сотрудничать с Казахстаном в сфере высоких технологий

Президент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Президент Израиля Ицхак Герцог провели встречу в узком составе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев приветствовал лидера Израиля, прибывшего с официальным визитом в Казахстан.

– Хотел бы отметить, что Ваш уважаемый отец Хаим Герцог, бывший Президент Государства Израиль, был одним из главных архитекторов отношений между нашими странами. На протяжении многих лет, начиная с 1992 года, мы поддерживаем очень тесные, исключительно дружественные отношения. Достигнуты значительные результаты в нашем взаимном сотрудничестве, прежде всего, в экономике, а также в политике. Хотел бы также подчеркнуть, что Казахстан принял решение присоединиться к Соглашениям Авраама. Этот шаг символизирует нашу готовность и намерение внести вклад в стабилизацию отношений между странами Ближнего Востока и Израилем. Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен, и его необходимо в полной мере использовать, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент Израиля подчеркнул, что для него большая честь находиться в Акорде, продолжая путь его отца Хаима Герцога, посетившего Казахстан в 1993 году.

– Посещение Казахстана было моей давней и искренней мечтой. Я много слышал о красоте природы Вашей страны и замечательной культуре казахского народа. Со мной прибыла представительная делегация отраслевых экспертов, способных придать импульс нашему партнерству, особенно в сфере высоких технологий. Потенциал нашего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху, поистине огромен, – сказал Ицхак Герцог.

Президент Израиля также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета Мира.

#Казахстан #переговоры #Израиль

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Свидетели буллинга и насилия среди детей будут под защитой государства
Единство народа – залог успешных реформ
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Очередную нарколабораторию ликвидировали в ВКО
Шесть медалей завоевали казахстанцы на Кубке Азии по академической гребле
Крупную партию подвоев яблони из Нидерландов завезли в Казахстан
В Иране интернета нет почти два месяца
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
Показатели фонда «Самрук-Казына» за I квартал рассмотрели в правительстве
Тысячи астанчан приняли участие в благотворительном забеге
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Мощное землетрясение произошло в Японии
К проактивному реагированию на киберугрозы
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Акорде встречают Президента Израиля
Токаев поздравил президента ЮАР
Стали известны победители конкурса в сфере ИИ
Глава государства выступил на церемонии награждения победит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]