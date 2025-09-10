В Бюро нацстатистики АСПР РК проинформировали об изменениях на рынке недвижимости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В августе 2025 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 41 380, из них 8 527 – по индивидуальным домам и 32 853 – по квартирам в многоквартирных домах, сообщает Kazpravda.kz

По сравнению с июлем 2025 года количество сделок купли-продажи жилья увеличилось на 4,1%. Лидерами по количеству сделок остаются города Астана (9 457 – 22,9%) и Алматы (8 402 – 20,3%), а также Карагандинская область (2 923 – 7,1%). Меньше всего сделок проведено в области Ұлытау – 283 сделки (0,7%).

За год (август 2025 г. к августу 2024 г.) цены на продажу нового жилья повысились на 11,3%, перепродажу квартир на вторичном рынке – на 8,8%. Арендная плата за благоустроенное жилье повысилась на 8,5%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в городах Павлодар – на 25,8%, Кызылорда, Алматы – по 15,3%, Шымкент – на 14,8%. На вторичном рынке жилье значительно подорожало в городах Актобе (20,2%), Павлодар (17,8%), Алматы (16,6%), на рынке аренды жилья – Актобе (43,5%), Кокшетау (21%), Жезказган (20,2%).

За месяц (август 2025 г. к июлю 2025 г.) уровень цен по продаже нового жилья вырос на 1,9%, перепродажам квартир – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье подорожала на 1,7%.