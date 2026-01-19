Фото: пресс-служба правительства

Одним из ключевых механизмов трансформации страны стала реализация инициатив, озвученных Главой государства в ходе четырех заседаний Национального курултая. Обеспечена законодательная база для практической реализации инициатив, принято 26 законов. Kazpravda.kz представляет материал пресс-службы Правительства.

Развитие инфраструктуры

Основой качественных изменений в регионах является устранение диспропорций и реализация экономических проектов. В соответствии с поручениями, данными Главой государства на IV заседании Национального курултая, Правительство сосредоточилось на развитии транспортных коридоров и модернизации инженерных сетей, что напрямую влияет на деловую активность и комфорт граждан.

В рамках исполнения поручения Президента дан старт строительству автомобильной дороги «Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз». Данный проект протяженностью 896 км обеспечит прямой выход центральных регионов к Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Общая стоимость оценивается в 1,1 трлн тенге.

Ведется работа по повышению транспортной доступности малых городов. Исполняется поручение Главы государства по восстановлению аэропорта города Аркалыка. Город длительное время не имел прямого воздушного сообщения, так как местная воздушная гавань не эксплуатировалась с 1992 года. Для возобновления полетов на реконструкцию взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала выделено 5,5 млрд тенге из Специального государственного фонда. Завершение работ намечено на 2026 год.

Ключевым фактором качества жизни остается доступность жилья и энергоресурсов. В рамках новой ипотечной программы «Наурыз» выдано более 8,5 тыс. займов в 2025 году (с 2024 г. выдано 16,3 тыс. займов).

На газификацию регионов в 2025 году направлено 112,4 млрд тенге, построено более 2 тыс. км сетей.

Важным событием в энергетическом секторе стало завершение строительства магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал» с опережением срока на 1 год и 4 месяца. Его запуск позволит обеспечить природным топливом 84 населенных пункта области Жетісу и довести уровень газификации региона до 76%.

Человеческий капитал и новая идеология

Работа Правительства в данном направлении выстроена вокруг фундамента «Адал азамат», обозначенного Президентом на II и IV заседаниях Курултая.

Для обновления подходов трансформирована воспитательная работа:

Единая программа «Біртұтас тәрбие» преобразована в программу «Адал азамат».

Содержание программы, основанной на принципе «Адал азамат – Адал еңбек – Адал табыс», внедрено в организации образования. Обучение прошли более 110 тыс. педагогов.

Уделяется особое внимание сохранению исторической памяти и поддержке интеллигенции. Реализованы инициативы I и II заседаний:

Восстановлено звание «Народный писатель Казахстана».

Учрежден Национальный день книги – 23 апреля.

Сформирован список «100 книг» отечественных авторов.

В Астане начато проектирование Президентской библиотеки (ввод в эксплуатацию – 2027 год).

В продолжение идеологии честного труда исполнено поручение III заседания (Атырау): 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. В наградную систему страны введено 9 новых почетных званий для представителей производственных специальностей.

Социальная инклюзия и образовательные объекты

Принцип «Адал азамат» подразумевает создание равных возможностей для каждого казахстанца. Во исполнение поручения Главы государства, данного на IV заседании, Правительством разработан законопроект «О комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями».

Документ находится на рассмотрении в Мажилисе. Проект решает три ключевые задачи:

Раннее выявление: внедрение единого стандарта диагностики и поддержки.

Цифровизация: все услуги назначаются через общую систему "Интегрированный модуль", формируя индивидуальный план для каждого ребенка.

Контроль качества: введение лицензирования для организаций, оказывающих психолого-педагогическую помощь.

В целях системного развития сферы детства разработана Концепция единой программы «Дети Казахстана». Документ базируется на четырех ключевых направлениях: право ребенка на безопасность, образование, здоровье, социальную защиту и семью. Проект упорядочит защиту прав детей и наладит совместную работу госорганов. Это обеспечит равную помощь каждому ребенку и поможет предотвращать насилие и буллинг на ранней стадии, а не бороться с их последствиями.

В рамках данной работы 10 553 организации образования оснащены системами безопасности.

Параллельно реализуется масштабная программа по ликвидации дефицита ученических мест. В 2025 году велось строительство 232 школ на 267 тыс. мест. Из них в 2025 году введены:

112 объектов возводятся в рамках Национального проекта «Келешек мектептері».

50 школ за счет различных источников финансирования.

Определен перечень из 1231 школы, где до 2029 года будет проведена полная реновация.

В городе Косшы прорабатывается строительство колледжа международного образца.

Общественная безопасность и верховенство закона

Гарантом стабильного развития общества выступает соблюдение принципа «Закон и Порядок». В рамках реализации поручений Курултая принят пакет законодательных мер:

Принят единый Закон «О профилактике правонарушений», объединяющий 5 однородных законов. Акцент сделан на раннюю превенцию правонарушений, а также обеспечение принципа «Закон и Порядок».

Принят Закон по вопросам игорного бизнеса, ужесточающий регулирование деятельности букмекерских контор и направленный на противодействие лудомании. Введен полный законодательный запрет на ввоз и распространение вейпов.

Принят закон, дифференцирующий ответственность (смягчение для курьеров-новичков, ужесточение для производителей). Реализуется Комплексный план по борьбе с наркобизнесом на 2026–2028 годы.

Выработаны предложения по улучшению условий содержания осужденных женщин, в том числе беременных и имеющих малолетних детей. Планируется внесение изменений в Уголовно-исполнительный кодекс и расширение прав на свидания, звонки и получение посылок. Кроме того, прорабатывается расширение перечня заболеваний, дающих право на освобождение от наказания.

Подготовлены поправки, закрепляющие термин «деструктивные религиозные течения» и упорядочивающие получение теологического образования за рубежом.

Культура, спорт и туризм

В соответствии с поручением, данным Главой государства в ходе IV заседания о культурном присутствии за рубежом, в Пекине открыт «Культурный центр Казахстана». Прорабатывается открытие аналогичного центра в Москве.

В сфере анимации фильмы «Қиял vs қадам» и «Бәйтерек туралы аңыз» получили государственную поддержку. 43 анимационных произведений опубликованы на платформе YouTube.

Впервые с 2019 года в прокат вышли 5 полнометражных мультфильмов («Алтын Адам», «Желаяқ», «Шоқан. Қашқария сапары», «Адам. Нартәуекел», «Тоқты мен Серке»).

Кроме того, в августе в Актау прошел международный фестиваль короткометражной анимации «Үркер», где анимационный фильм «Алтын көл» получил гран-при, а также «Туран» номинирован в категории «Лучший короткометражный фильм».

В сфере спорта реализуется курс на коммерциализацию и сокращение бюджетного участия. Приватизированы футбольные клубы:

ФК «Женис» (Астана),

ФК «Кайсар» (Кызылорда),

ФК «Кызылжар» (Петропавловск),

ФК «Шахтер» (Караганда),

ФК «Актобе» (Актобе),

ФК «Елимай» (Семей).

Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по ФК «Окжетпес» (Кокшетау), ФК «Тобол» (Костанай), ФК «Тараз» (Тараз) и ФК «Иртыш» (Павлодар).

15 декабря 2025 года в Кокшетау введен в эксплуатацию многофункциональный спортивный комплекс стоимостью 13,6 млрд тенге. Проработан вопрос финансирования строительства за счет Специального государственного фонда: из общей стоимости проекта в 13,6 млрд тенге, 12,6 млрд тенге выделено именно из данного источника.

Цифровизация

В соответствии с поручениями Главы государства, данными на IV заседании Национального курултая, Правительство приступило к масштабной технологической модернизации государственного управления и финансового сектора.