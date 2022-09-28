Как соцсети помогают развивать туризм в Казахстане, рассказали в Минкультуры

Председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Дастан Рыспеков на брифинге в СЦК рассказал, какая работа проводится ведомством по привлечению туристов в Казахстан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Дастан Рыспеков привел в пример концерт Димаша Кудайбергена в Алматы, который собрал около 20 тысяч человек из 65 стран.

«Поддержка таких видов мероприятий, в том числе мирового масштаба, является драйвером развития въездного туризма. Для этих целей и в целом для отрасли необходимо создавать комфортные условия пребывания туристов всех категорий. В этой связи нами проводится мониторинг социальных сетей, в том числе тональность комментариев всех посетителей нашей страны, и по мере необходимости дается обратная связь», – заявил он.