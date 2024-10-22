Как восстановить документ об образовании

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Гульмира Кунапия
корреспондент

В случае потери или порчи диплома об образовании или аттестата можно заказать их дубликат в ЦОНе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Правительство для граждан» 

Фото: Kazpravda.kz

Услуга доступна также на портале eGov.

Для получения услуги требуется написать завяление, указав обстоятельства порчи или утери документа об образовании. Может также потребоваться документ, подтверждающий смену фамилии. 

Для получения дубликата школьного аттестата потребуется свидетельство о рождении (в случае рождения до 2008 года).
Если заявитель несовершеннолетний - необходимо удостоверение личности родителя.

Срок оказания - 15 рабочих дней. Отмечается, что данная услуга предоставляется бесплатно. 

Ранее сообщалось, что в Павлодаре копии дипломов колледж выдавал за деньги.

Также более тысячи поддельных дипломов вузов выявили в РК. 

 

#аттестат #диплом #дубликат

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