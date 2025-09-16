Как встречали двукратную чемпионку мира по боксу в Караганде

Для Аиды развернули красную дорожку, звучала музыка, поклонники дарили цветы

Фото: акимат Карагандинской области

Караганда торжественно встретила свою героиню – двукратную чемпионку мира по боксу Аиду Абикееву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области 

После яркого триумфа в Англии спортсменка вернулась на родину, где в аэропорту её ожидала незабываемая встреча.

Для Аиды развернули красную дорожку, звучала музыка, поклонники дарили цветы.

По данным акимата, чемпионку приехали поздравить и выразить признательность за достижения заместитель акима области Әлібек Әлденей, руководитель управления физической культуры и спорта Серик Сапиев, родные, друзья и коллеги.

Своими эмоциями поделилась мама Аиды Карлыгаш Абикеева:

– Конечно, горжусь. Мы верили в победу дочери. Бои смотрю, но всегда переживаю: встаю – ухожу – возвращаюсь. Тяжело справиться с чувствами.

Эмоции переполняли и саму спортсменку. Она не скрывала радости и благодарности за такую поддержку.

– Перед поездкой в Ливерпуль я поставила себе личную цель – стать двукратной чемпионкой мира. Я её достигла. Конечно, чувствовала огромную поддержку казахстанцев. Спасибо народу Казахстана, спасибо карагандинцам, руководителям управления и федерации! Благодаря такой поддержке мы покоряем высоты в спорте, – сказала Аида Абикеева.

По словам чемпионки, свою победу она посвятила дедушке. Именно он, бывший борец, привёл Аиду в бокс в 11-летнем возрасте. Ездил вместе с ней на ответственные соревнования.

Ранее, в этом же году, Аида Абикеева выиграла чемпионат мира по версии IBA. В Англии на мировом первенстве, проводимом World Boxing, подтвердила статус сильнейшей.

На пути к золоту Аида Абикеева провела несколько упорных поединков в весовой категории до 65 кг. В четвертьфинале смогла одолеть титулованную спортсменку из Турции Бусеназ Сюрменели – победительницу Олимпиады-2020, трёхкратную чемпионку мира.

Спортсменка призналась, что наиболее сложными были полуфинал и финал. В полуфинале карагандинка победила спортсменку из Ирландии Грэйни Мэри Уолш. Затем выиграла решающий бой с Навбахор Хамидовой из Узбекистана.

Теперь главная цель – попасть на Олимпиаду-2028.

– После этого чемпионата мира Аида пока отдохнёт. Со следующего года уже опять совместные сборы, большие старты: Азиатские игры, кубки мира много соревнований ещё. И будем готовиться к Олимпийским играм, – сказал главный тренер женской команды Казахстана по боксу Елдос Сайдалин.

На встрече было много молодых спортсменов. Для них успех землячки – пример целеустремлённости, трудолюбия и преданности к спорту.

Ранее Глава государства поздравил казахских боксеров, завоевавших золотые медали на первенстве планеты.

