Как жить без счастья?
Карагандинский драмтеатр им. К. Станиславского открыл новый сезон классикой – пьесой Антона Чехова «Чайка». Автор заложил в ней уйму жизненных вопросов, ответы на которые люди ищут долгие годы. Зная об этом, приглашенный российский режиссер-постановщик Александр Мурити решил сделать акцент на одном: что важнее – успех в карьере или счастье в личной жизни? Эта дилемма в наши дни весьма актуальна. Сегодня все больше людей стремятся к профессиональному развитию и высоким доходам, оставляя счастье на втором плане.