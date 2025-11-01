Как жить без счастья?

Театр
12
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Карагандинский драмтеатр им. К. Станиславского открыл новый сезон классикой – пьесой Антона Чехова «Чайка». Автор заложил в ней уйму жизненных вопросов, ответы на которые люди ищут долгие годы. Зная об этом, приглашенный российский режиссер-постановщик Александр Мурити решил сделать акцент на одном: что важнее – успех в карьере или счастье в личной жизни? Эта дилемма в наши дни весьма актуальна. Сегодня все больше людей стремятся к профессиональному развитию и высоким доходам, оставляя счастье на втором плане.

фото автора

– Особенность пьес Чехова в том, что в них можно «копаться» сколько угодно, они безграничны, – отмечает Александр Мурити. – Мы исследуем попытку героев заменить жизнь искусством в широком смысле. Безусловно, мы не оставляем без внимания и другие темы: непонимание между матерью и сыном, любовь и предательство, дружба и верность. Может быть, зрители найдут в постановке еще больше жизненных дилемм, которые волнуют именно их.

События «Чайки» разворачиваются в имении статского советника, где гостят его сестра – актриса Ирина Аркадина со своим поклонником. Сын героини Константин Треплев – начинаю­щий писатель, который ищет себя в искусстве, но при этом отрицает традиционный театр. Его воз­любленная Нина Заречная грезит о сцене. Ради того, чтобы мечты молодых людей сбылись, они готовы отказаться от личного счастья. Герои причиняют боль своим близким.

– Мечтать, конечно, нужно. Но, по-моему, самое главное, что дано человеку, – это близкие, родные люди. Их нужно беречь, – рассуждает Александр Мурити. – Мы отличаемся от других живых существ тем, что способны на самопожертвование. Это важно. Ведь когда человек перестает жертвовать собой, он становится одиноким и несчастным. Я попытался донести эту мысль до зрителей.

Драма «Чайка» длится два с половиной часа, включая ант­ракт. Роль актрисы Ирины Аркадиной исполняет Светлана Потемкина, ее возлюбленного – Андрей Марычев. Образ Константина Треплева воплотил Антон Звонов, а его возлюб­ленную Нину сыграла супруга актера – Алена Звонова.

#Караганда #театр #драмтеатр #Чайка

