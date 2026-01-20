Согласно генплану рассматривается возможность присоединения всех пригородных сельских округов и создания в городе административных районов. Это связывают как с расширением границ Атырау, так и с увеличением численности населения областного центра.

Управлять разросшимся во все стороны Атырау становится все труднее. В соответствии с Законом «Об административно-территориальном устройстве», если численность населения города областного значения превышает 400 тыс. человек, то он разделяется на районы. Так было, к примеру, в Актобе и Таразе.

Начало реализации программы по новому генплану запланировано на 2032 год. Как рассказала заместитель руководителя областного управления строи­тельства, архитектуры и градостроительства Гульбаршын Арыстанова, в рамках проекта были собраны исходные данные по всем сферам жизнедея­тельности города и проведен всесторонний анализ. В настоя­щее время ведется уточнение проектных решений.

В новом генплане граница между двумя районами пройдет по правому и левому берегам реки Урал. Сейчас площадь территории города равна примерно 45 тыс. га, в новом же проекте предусматривается ее увеличение до 57 тыс.

Какие направления развития Атырау заложены в новом генплане? Разработана транспорт­ная математическая модель, на основе которой предлагается развитие улично-дорожной сети. В числе заявленных направлений – строительство новых мостов и развязок, внедрение умных светофоров, развитие велосипедной инфраструктуры и корректировка маршрутов общественного транспорта.

Основное развитие жилых районов запланировано в северной и северо-восточной частях. Частный сектор в центре города предполагается использовать частично под реновацию и размещение многоэтажной застройки. Промышленные зоны предлагается сосредоточить в районе Атырауского НПЗ, южнее трассы Атырау – Доссор, и в районе трассы Атырау – Астрахань. Прибрежные территории вдоль реки в проекте отведены под рекреационные зоны. Параллельно предусмотрены инженерные мероприятия по снижению паводковых рисков, включая расширение и расчистку поймы, берегоукрепительные работы и дренирование грунта.

Проектом заявлено создание новых парков, скверов и бульваров вдоль реки Урал и в новых жилых массивах. Предусмотрено дополнительное размещение 118 детских садов и 70 общеобразовательных школ в разных райо­нах города. Заложены участки под объекты здравоохранения, социальной сферы и спорта, включая физкультурно-оздоровительные комплексы, стадионы и центр национального спорта.

Генплан фиксирует резервирование земель под будущее строительство, но не определяет календарные планы реализации. Предусмотрен также отдельный раздел, посвященный возможным чрезвычайным ситуациям и инженерным рискам. Сейсмическая активность для территории Атырау оценивается на уровне до пяти баллов.