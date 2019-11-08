Экономика
Какие результаты уже принесла цифровая трансформация Казахстана
Цифровая трансформация страны привела к положительному эффекту в размере более чем полумиллиарда долларов США. Затраты на ИКТ снизились на 13% за год, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz.   

Цифровая трансформация – одна из главных целей современного государства. В РК этой сфере также уделяют много внимания. В 2017 году была принята госпрограмма "Цифровой Казахстан", цель которой – ускорение темпов развития экономики страны, а также улучшение качества жизни населения за счёт использования цифровых технологий.

Программа состоит из пяти ключевых направлений:

• "Цифровизация отраслей экономики";
• "Переход на цифровое государство";
• "Реализация цифрового Шёлкового пути";
• "Развитие человеческого капитала";
• "Создание инновационной экосистемы".

В рамках указанных пяти направлений сформированы 17 инициатив и более 100 мероприятий.

Экономика страны всё больше оцифровывается. В 2018 году доля организаций, использующих компьютеры, увеличились с 70,7% до 77,7%. Тем временем доля организаций, имеющих доступ к интернету, выросла с 67,7% в 2017 году до 75,1% в 2018-м, а доля организаций, имеющих интернет-ресурсы – с 21,7% до 22,3%.

По данным пресс-службы Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, общий экономический эффект от цифровизации в Казахстане составил 578 млн долл. США. Официальный информационный ресурс премьер-министра РК сообщил, что за счёт внедрения цифровизации экономики ожидается ежегодный рост производительности на 2–10%, рост добычи на месторождениях – на 3%, сокращение производственных затрат – на 10–20%, повышение урожайности за счёт применения точного земледелия в АПК – на 25–50%.

В 2018 году – первом году реализации программы "Цифровой Казахстан" – инвестиции в сферу информации и связи показали значительный рост: +40,3% за год, до 92,5 млрд тг. Впрочем, по итогам девяти месяцев текущего года инвестиции составили 46 млрд тг – на 10,2% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года (51,3 млрд тг). Основные направления инвестиций в основной капитал по итогам третьего квартала 2019 года: замена старого оборудования (15%); расширение производственных мощностей с целью увеличения числа абонентов (11%); инвестирование во внедрение новых технологий (5%).

По данным IDC, прямые инвестиции в цифровую трансформацию в период с 2020 по 2023 год составят 7,4 трлн долл. США. Также к 2023 году удельный вес расходов на цифровизацию вырастет до 50% от всех инвестиций в ИКТ (на текущий момент доля составляет 36%).

Наибольший рост прогнозируется в области анализа данных и аналитики, поскольку компании создают конкурентные преимущества на основе информации.

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