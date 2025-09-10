Скрининг, или скрининговые исследования – это заблаговременная проверка состояния здоровья, болезни до ее проявления.

Фото: Минздрав РК

В Минздраве дали разъяснение, какие скриниги можно пройти бесплатно и кому, сообщает Kazpravda.kz

Согласно Кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», граждане Республики Казахстан обязаны проходить профилактические медицинские осмотры и скрининговые исследования.

Скрининговые обследования в полном объеме проводятся бесплатно. Пройти их можно в поликлиниках по месту прикрепления, где Вы наблюдаетесь. При себе нужно иметь документ, удостверяющий личность.

Какие возрастные категории имеются по заболеваниям для прохождения скрининга? И какая перодичность прохождения скрининга?

- Раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца: мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет;

- Раннее выявление сахарного диабета: мужчины и женщины в возрасте от 40 до 76 лет;

- Раннее выявление глаукомы: мужчины и женщины от 40 до 76 лет;

- Раннее выявление рака молочной железы: женщины от 40 до 76 лет;

- Раннее выявление рака шейки матки: женщины от 30 до 74 лет;

- Раннее выявление колоректального рака: мужчины и женщины от 50 до 76 лет;

- Раннее выявление вирусных гепатитов В и С (медицинские работники, пациенты, поступающие на плановые и экстренные оперативные вмешательства, центров и отделений гемодиализа, гематологии, онкологии, трансплантации, сердечно-сосудистой и легочной хирургии, получающие гемотрансфузии, трансплантацию и пересадку органов (части органов), тканей, половых, фетальных, стволовых клеток и биологических материалов, беременные женщины)

- раннее выявление нарушений мозгового кровообращения: мужчины от 50 до 76 лет.

Проходить скрининг можно в своей поликлинике при наличии удостверения личности.

В Минздраве отметили, что многие заболевания на ранней стадии протекают бессимптомно, и Вы можете не догадываться о существующей угрозе. Скрининг позволяет вовремя «поймать» болезнь до её клинических проявлений, когда лечение наиболее эффективно, а прогноз — благоприятный.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА СКРИНИНГ?

По данным Минздрава, для прохождения скринингового обследования вы можете обратиться в регистратуру своей поликлиники, позвонить в call-центр или воспользоваться мобильным приложением/порталом вашей медицинской организации. Часто участковые врачи или медсёстры сами приглашают прикреплённое население, формируя списки по возрастным и иным критериям.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СКРИНИНГА?

Если по результатам скрининга у вас выявлены отклонения, вас направят на уточняющую диагностику или консультацию профильного специалиста. В случае подтверждения диагноза будет назначено соответствующее лечение и наблюдение. При отсутствии проблем — вы получите подтверждение хорошего состояния здоровья и рекомендации по профилактике заболеваний.