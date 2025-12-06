Капля речку сбережет

Сельское хозяйство
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В знаменитом кукурузными полями и фруктовыми садами Панфиловском районе области Жетысу уже 16 растение­водческих хозяйств успешно используют технологии, сберегающие воду для полива.

фото автора

В условиях изменения климата и дефицита гидроресурсов особое значение для аграрного сектора приобретает рациональное использование воды. Панфиловский район в этом плане демонстрирует положительные результаты: на сегодняшний день 16 сельхозпредприятий района применяют водосберегающие технологии на общей площади 3 169 га.

Данный показатель свидетельствует о том, что местные аграрии планомерно переходят к современным методам полива, которые позволяют не только экономить воду, но и повышать урожайность полей. Особенно заметен прогресс в применении систем капельного орошения – одного из самых эффективных инструментов точного полива растений.

Так, например, в текущем году ТОО «Коктал Агро» осуществляет крупный проект по внедрению капельного полива на площади 1 038 га. Объем инвестиций составил 980 млн тенге. Использование современных технологий способствует не только росту производительности в земледелии, но и сохранению экологического баланса.

В целом 2025 год стал для Панфиловского района успешным. Общая площадь посевов составила 41 978 га, из которых 23 100 га было занято кукурузой на зерно, 720 га – картофелем, 554 га – овощами, 464 га – масличными культурами.

Сельчане собрали 187,9 тыс. тонн зерновых, в том числе 182,5 тыс. тонн кукурузы, а также 13,3 тыс. тонн картофеля, 17,3 тыс. тонн овощей и 15,4 тыс. тонн фруктово-ягодной продукции.

Для обеспечения сохранности урожая в районе действуют восемь овощехранилищ и фруктовых складов общей вместимостью 8 460 тонн. Здесь последовательно занимаются развитием водохозяйственной инфраструктуры. В этом году на проектирование трех водохранилищ общей емкостью 35 млн кубометров выделено 67,7 млн тенге.

По подсчетам специалистов, после их сооружения дополнительно можно будет вовлечь в оборот около 7,8 тыс. га новых орошаемых земель.

#Жетысу #урожай #Коктал Агро

