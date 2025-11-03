Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня Казыбекбийским районным судом города Караганды вынесен обвинительный приговор в отношении Алики Мухамадиевой по ст.174 ч.1 Уголовного кодекса, которым назначено наказание в виде лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Этим же приговором к ней применена отсрочка исполнения наказания в порядке ст.74 УК РК.

Основание для отсрочки - наличие у осужденной 2-х летнего ребенка.

«Обращаем внимание, что на сегодня отсрочка наказания является обязательной нормой, так как с 16 сентября 2025 года в Уголовный закон внесены изменения, которым предусмотрено обязательное применение отсрочки отбывания наказания для женщин, имеющих малолетних детей, за исключением отдельных составов преступлений, по которым назначается наказание свыше 5 лет лишения свободы», – проинформировали в надзорном органе.

Также ранее стало известно, что дело карагандинки по разжиганию розни поступило в суд. Первое заседание было назначено на 14 октября. Инцидент произошел после публикаций женщины в социальной сети Threads, которые вызвали общественный резонанс и были расценены как оскорбительные по отношению к казахстанцам.