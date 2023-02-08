Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турции в Казахстане

Фото пресс-службы президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил посольство Турецкой Республики в Казахстане и выразил сочувствие и поддержку братскому народу в связи с катастрофическими последствиями сильного землетрясения на юго-востоке страны. Он также сообщил о том, что Казахстан окажет всестороннюю помощь Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Касым-Жомарт Токаев оставил запись в книге соболезнований.

"Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах в результате разрушительного землетрясения в Турции. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования всему братскому турецкому народу", – написал глава государства.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции.

Серьезные повреждения зафиксированы и в провинции Хатай, где 7 февраля в акватории Средиземного моря в 02:29 по местному времени были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,4.

В тот же день в 06:13 по местному времени было зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 5,3 в провинции Адыяман на юго-востоке Турции. Эпицентр находился в районе Гёльбаши.

Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. Спасатели МЧС РК уже приступили к поисково-спасательным работам в районе Ибрахимили Турции. Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия. Государственные флаги Турции приспущены на всей территории страны.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибло свыше 1,6 тыс. человек.