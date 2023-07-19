Касым-Жомарт Токаев прибыл в Джидду
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
В аэропорту президента Казахстана встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Бадр бен Султан бен Абдельазиз Аль Сауд, губернатор провинции Джидда Салих бен Али Ат-Турки.
Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине.
Сегодня президент РК примет участие в первом саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива».