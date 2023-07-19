Касым-Жомарт Токаев прибыл в Джидду

Президент, Международное сотрудничество, Политика, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба президента РК

В аэропорту президента Казахстана встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Бадр бен Султан бен Абдельазиз Аль Сауд, губернатор провинции Джидда Салих бен Али Ат-Турки.

Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия начался с посещения второй святыни ислама – мечети пророка Мухаммеда Аль-Масджид ан-Набауи в Медине. 

Сегодня президент РК примет участие в первом саммите глав государств «Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива». 

 

 

#политика #Токаев #президент #международное сотрудничество #Саудовская Аравия

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