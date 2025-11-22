фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Новый импульс

С первым официальным визитом в Казахстан Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал по приглашению Главы нашего государства.

Отношения Астаны и Еревана последовательно развиваются с момента установления между странами дипломатических отношений в 1992 году, и в последние годы двустороннее сотрудничество показывает особенно активную динамику. Товарооборот растет, экономическое сотрудничество расширяется, государства налаживают взаимовыгодное взаимодействие в новых перспективных направлениях.

Серьезный импульс получает парт­нерство в транспортно-логистической сфере. Традиционно крепкими остаются культурно-гуманитарные связи. Другими словами, казахско-армянское сотрудничество развивается и наполняется новым содержанием.

Нынешний визит Премьер-министра Армении – важный шаг к усилению позитивной динамики взаимодействия. Переговоры на высшем уровне в Акорде подтвердили взаимное стремление двух стран к более тесной кооперации в экономике, торговле, к укреплению взаимосвязанности. Лидеры двух стран в ходе встречи наметили основные направления дальнейшего развития сотрудничества, а также обсудили практические меры и механизмы работы, которые позволят в полной мере реализовать имеющийся потенциал. Достигнутые между лидерами договоренности и подписанные в Астане документы будут способствовать выводу двусторонних отношений на новый уровень.

Приветствуя Никола Пашиняна в Астане, Президент Касым-Жомарт ­Токаев подчеркнул, что его первый ­визит в Казахстан имеет особое значе­ние.

– Мы уверены, что он придаст значительный импульс развитию стратегического партнерства между нашими странами. Казахский народ испытывает большое уважение к народу Армении, его истории, традициям и культуре, – сказал Глава нашего государства на встрече с формате тет-а-тет.

В свою очередь Никол Пашинян поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить Казахстан и за теплый прием в Астане, выразив солидарное с лидером Казахстана мнение: этот визит придаст двусторонним отношениям новый импульс.

– Считаю, что эта новая эпоха в наших отношениях открылась благодаря Вашему официальному визиту в Республику Армения в прошлом году, по итогам которого мы подписали ряд важнейших соглашений, часть из которых уже реализована, остальные находятся в процессе реализации. Для меня большая честь находиться с официальным визитом в Казахстане, – отметил Премьер-министр Армении.

Реализовать потенциал сотрудничества

Затем Президент Казахстана и Премьер-министр Армении провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух государств.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, народы двух стран издавна связаны узами крепкой дружбы и взаимного уважения.

– Армения является одним из основных политических и торгово-экономических партнеров Казахстана на Южном Кавказе. Казахский народ относится с особым почтением к армянскому народу, к его древней истории, богатой культуре и традициям. Ваша страна стала одним из наиболее востребованных туристических направлений для казахстанцев. В текущем году состоялись значимые мероприятия, которые способствовали сближению наших стран. В Армении впервые прошли Дни культуры Казах­стана, в Ереване был открыт парк в честь великого казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Выражаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, искреннюю признательность за поддержку данных важных начинаний. Мы расцениваем это как особое проявление искреннего уважения к народу Казахстана, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Между Астаной и Ереваном сложился открытый и доверительный полити­ческий диалог на всех уровнях. Налажено тесное и плодотворное сотрудничество в рамках региональных и международных структур. Последовательно развиваются двусторонние торгово-экономические, культурно-гуманитарные и научно-образовательные контакты.

Межгосударственные связи носят по-настоящему конструктивный характер, при этом имеется значительный потенциал для их всестороннего укрепления и расширения, обратил внимание Касым-Жомарт Токаев.

Премьер-министр Армении в свою очередь отметил, что его визит открывает хорошие возможности для дальнейшего углуб­ления двусторонних отношений и вывода их на уровень стратегического партнерства.

– Мы считаем, что Казахстан – очень хороший пример для нашей страны. Мы уважаем казахский народ, и это уважение является основой для дальнейшего развития двусторонних отношений, – сказал Никол Пашинян. – Я считаю, что, с учетом изменений в регионе, открываются новые возможности для экономического сотрудничества, укрепления транспортных связей. Считаю, что имеющийся потенциал в транспортной сфере должен быть в полной мере реализован, в результате для нас откроются новые возможности.

В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества по широкому спектру направлений, включая торгово-экономическую и транзитно-транспортную сферы, инвестиционное взаимодейст­вие, недропользование, сельское хозяйство, цифровизацию и внед­рение искусственного интеллекта, здравоохранение, а также культурно-гуманитарные связи.

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Заявление, соглашения, планы

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян приняли Совместное заявление.

Кроме того, в присутствии Президента Казахстана и Премь­ер-министра Армении члены официальных делегаций обменялись межправительственными и межведомственными документами, охватывающими самый широкий спектр двустороннего взаимодействия.

Правительства Казахстана и Армении подписали соглашения: о передаче, использовании, защите и сохранности секретных сведений; о взаимном предоставлении земельных участков для строительства зданий дипломатических представительств Казахстана в Армении и Армении в Казахстане.

Также правительствами двух стран принята Дорожная карта по торгово-экономическому сотрудничеству на 2026–2030 годы.

– Товарооборот у нас относительно небольшой, в прошлом году был около 82 миллионов долларов, но по сравнению с 2020-м это увеличение в шесть раз, – отметил заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, комментируя для журналистов перспективы развития торгово-экономического сотрудничества. – Недавно с моим коллегой вице-премьером Армении Мгером Григоряном мы провели 11-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, до этого проводили торгово-экономическую миссию. Предложили расширение номенклатуры экспорта из Казахстана в Армению на порядка 350 миллионов долларов. Накануне с коллегами договорились, что группа армянских бизнесменов прилетит в Казахстан. Будем разговаривать по поводу открытия совместных предприятий.

Меморандумы о сотрудничестве заключены между: Минис­терством промышленности и строительства РК и Министерством территориального управления и инфраструктур РА; между Министерством искусственного интеллекта и цифровизации РК и Министерством высокотехнологической промышленности РА.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Минис­терством сельского хозяйства РК и Министерством экономики РА о сотрудничестве в торговле сельско­хозяйственной продукцией. Министерства иностранных дел Казахстана и Армении приняли План действий на 2026–2027 годы. А министерства здравоохранения двух стран подписали План основных мер по развитию сотрудничества на 2026–2027 годы.

Соглашение о создании Казахстанско-Армянского делового совета подписали Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Армении.

Меморандумы о сотрудничестве заключены: между респуб­ликанским государственным учреждением «Национальная библиотека Республики Казахстан» и государственной некоммерческой организацией «Нацио­нальная ­библиотека Армении»; между НАО «Государственный центр поддержки национального кино» и Фондом кино Армении; между Национальным музеем искусств Республики Казахстан им. А. Кас­теева и Специальным научно-производственным объединением «Национальная галерея Армении».

Еще один Меморандум о сотрудничестве подписан в области мирного использования атомной энергии – между Агентством РК по атомной энергии и Министерст­вом территориального управления и инфраструктур Армении.

– У Армении имеется огромный опыт эксплуатации атомных энергетических объектов: в стране атомная станция работает с 1976 года, есть планы по строительству других АЭС. Мы договорились с армянскими партнерами работать совместно и по обмену опытом по эксплуатации, и по подготовке кадров. Также планируем проводить совместные научные прикладные и фундаментальные исследования в области мирного атома. У Армении есть также уникальный опыт по работе с отработанным ядерным топливом. Все эти направления вошли в меморандум, – рассказал глава Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.

Меморандум о сотрудничестве в области науки и высшего образования заключили Министерство науки и высшего образования РК и Министерство образования, науки, культуры и спорта РА. Также подписано Соглашение о сотрудничестве между Академией государственного управления при Президенте Республики Казах­стан и Дипломатической школой Министерства иностранных дел Республики Армения.

Символ нерушимого братства

Программа официального визита Премьер-министра Армении была отмечена также знаковым торжественным событием: Касым-Жомарт Токаев наградил Никола Пашиняна орденом «Алтын Қыран». Церемония вручения высокой награды прошла также в Акорде.

Президент Казахстана отметил, что считает Никола Пашиняна подлинным общенациональным лидером Армении, сумевшим вдохнуть новую энергию в развитие своей страны, придать мощный импульс преобразованиям во всех сферах государственного строительства.

– Под Вашим дальновидным руководством Армения уверенно встала на путь устойчивого прогресса, упрочила позиции на международной арене, показала пример продуманной, ответственной политики, будь то внутренняя или внешняя. В сложнейшей геополитической ситуации Вы проявили такое ценное качество, как умение принимать нестандарт­ные волевые решения, которые, несомненно, принесут пользу всему армянскому народу. Вне всякого сомнения, это говорит о том, что дружественная, братская Армения выбрала путь мирного, устойчивого развития, в чем Ваша историческая заслуга. Особо хотелось бы отметить Вашу весомую роль в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и подписании соответствующего итогового документа в Вашингтоне, – сказал Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что сегодня казахско-армянские межгосударственные отношения выходят на уровень стратегического партнерства.

– В значительной степени этому способствовало Ваше активное участие в развитии многогранного сотрудничества между нашими странами. В знак признания Вашей исключительной роли и выдающегося вклада в развитие казахско-армянских отношений мною принято решение вручить Вам высшую государственную награду Республики Казахстан – орден «Алтын Қыран». Уверен, это событие станет еще одним ярким символом нерушимого братства, взаимного доверия и общей устремленности в будущее наших народов, – заявил Глава государства.

Никол Пашинян выразил благодарность Касым-Жомарту ­Токаеву и всему казахскому народу за присуждение ему ордена и подчеркнул, что воспринимает это как знак особого уважения к армянскому народу.

– Для меня большая честь – быть удостоенным высшей награды братской Республики Казахстан и получить ее лично от Вас. Вы являетесь очень опытным политиком, государственным деятелем, дипломатом, и Ваша оценка многого стоит. Уверен, что эта награда послужит дальнейшему развитию не только двусторонних отношений, но и всего нашего большого региона, – отметил Премьер-министр Армении, обращаясь к Касым-Жомарту­ Токаеву в ходе церемонии.

Совместное движение вперед

Итоги состоявшихся переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян подвели на совместном брифинге для представителей СМИ.

Президент подчеркнул, что Армения является важным и надежным партнером Казах­стана, а двусторонние отношения основаны на крепкой дружбе и взаимном уважении.

– Казахстан питает особую симпатию к Армении и ее народу. Мы с большим уважением относимся к имеющей глубокие корни истории, богатой культуре и традициям армянского народа. На основе этих ценностей наше взаимодействие во всех сферах поступательно развивается. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждают итоги моего официального визита в Армению в прошлом году и результаты нынешних переговоров. Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в подписанном нами Совместном заявлении. Безусловно, это решение укрепит дружбу двух стран и откроет новый этап многопланового сотрудничества, – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на бесценный вклад Никола Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Он отметил, что Премьер-министр Армении широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик и выдающийся государственный деятель.

Учитывая особые заслуги Никола Пашиняна, ему вручена высшая награда Казахстана – орден «Алтын Қыран». Глава государства вновь подчеркнул: этот шаг является ярким символом нерушимой дружбы двух народов и проявлением нашего стремления к углублению связей.

– Я высоко оцениваю итоги наших содержательных переговоров. Особое внимание мы уделили активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 миллионов долларов. Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии прак­тических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет «Казахстан – Армения» призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов, – отметил Президент.

По словам Касым-Жомарта ­Токаева, важной темой обсуж­дения стало расширение парт­нерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях.

Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспорт­но-транзитной отрасли.

– Новая геополитическая ситуа­ция на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении «Перекресток мира» в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте «Международный маршрут мира и процветания TRIPP». Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север – Юг отвечает интересам обеих стран. Открытое и эффективное взаимодействие в транспортно-транзитной сфере открывает перед нами широкие перспективы. Я выражаю благодарность лидеру Азербайджана за решение снять санкции и создать условия для прямой двусторонней торговли через территорию его страны. Так, в ноябре текущего года через территорию Азербайджана в Армению была доставлена первая партия казахстанской пшеницы в размере 1 тысячи тонн, – объявил Глава государства.

Он акцентировал: эта инициа­тива имеет особое политическое и экономическое значение. Казахстан готов на регулярной основе поставлять в Армению высококачественную зерновую продукцию и другие товары, и в ходе переговоров в Астане дос­тигнута договоренность приложить все необходимые усилия для дальнейшего развития этого направления.

– Одной из приоритетных задач является открытие прямого авиасообщения между двумя странами и организация воздушных грузоперевозок. В этой сфере уже имеются конкретные планы, стороны в ближайшее время приступят к их осуществлению, – сообщил Глава государства.

Президент указал на большой потенциал сотрудничества в области цифровизации и искусственного интеллекта.

– Казахстан переживает стремительную цифровую трансформацию. Армения добилась значительных успехов в ІТ-технологиях и формировании стартап-экосистемы. Эта отрасль способна придать новый импульс развитию экономик двух стран. В связи с этим мы договорились об обмене опытом в сферах искусственного интеллекта, передовых технологий и цифровых решений, а также обсудили перспективы совместных проектов. Премьер-министр Никол Пашинян проявил интерес к работе крупнейшего в регионе технопарка IT-стартапов Astana Hub и центра искусственного интеллекта Alem.ai. В следующем году на базе Alem.ai откроется Международный образовательный центр Армении TUMO Astana, – сообщил он.

Отдельно Касым-Жомарт ­Токаев остановился на культурно-гуманитарных связях.

В частности, в ходе переговоров обсуждались пути развития сотрудничества в сферах образования и науки. Подчеркнута важность подписания межправительст­венного соглашения для обмена студентами. Учитывая потенциал двух стран в сфере здравоохранения, стороны договорились о проведении в ближайшие годы перекрестных Дней медицины.

– Кроме того, были обсуждены перспективы развития культурно-гуманитарных контактов. Как известно, в прошлом году в Астане прошли Дни культуры Армении, а в этом году впервые в Ереване были организованы Дни культуры Казахстана. В столице Армении открылся парк имени Абая Кунанбайулы. А одной из улиц нашей столицы было присвоено имя выдающегося армянского просветителя Месропа Маштоца. Безусловно, такие начинания свидетельствуют о духовной близости наших народов и отражают искреннее уважение к их прославленным представителям, – подчеркнул Президент.

Состоялся между лидерами и обмен мнениями по актуальной региональной и международной повестке. По словам ­Касым-Жомарта Токаева, отмечена схожесть позиций по многим вопросам.

– В нынешней сложной геополитической ситуации я поддерживаю усилия Президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Украине, а также представленный им план. Казахстан всецело приветствует общее стремление Армении и Азербайджана к заключению мира. Мы желаем успешного продолжения этого важного исторического процесса и всегда готовы принять участие в его продвижении. Данную позицию я вновь подтвердил в ходе нынешних переговоров, – подчеркнул Президент Казахстана.

Он также отметил историческую миссию Никола Пашиняна в урегулировании многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном и дал высокую оценку его дальновидной политике и решительным шагам, направленным на обеспечение стабильности и безопасности на Южном Кавказе.

В свою очередь Никол Пашинян вновь подтвердил готовность армянской стороны к расширению сотрудничества по широкому спектру направлений.

– Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень много значит для нас. Не секрет, что мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм. Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе, – сказал Премьер-министр Армении.