Казахстан готов создать благоприятный инвестиционный климат для японских инвесторов

141

Глава государства отметил экономические успехи Японии, неизменно находящиеся в авангарде научно-технического и технологического прогресса, а также динамичное развитие центральноазиатского региона с огромным потенциалом для всестороннего международного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент заявил о готовности Казахстана создать необходимые условия, обеспечить благоприятный инвестиционный климат для успешной реализации совместных проектов с Японией.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев поделился своим видением перспективных направлений развития казахско-японского сотрудничества.

#Касым-Жомарт Токаев #инвестиции #Япония

