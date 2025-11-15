Казахстан и Узбекистан сформировали в регионе прочный стратегический альянс – глава государства

Президент нашей страны отметил огромный вклад Шавката Мирзиёева в выведение двусторонних отношений на беспрецедентно высокий уровень и в признание Центральной Азии как региона дружбы и сотрудничества в мире, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

"Благодаря сильному руководству Президента Шавката Мирзиёева Узбекистан добился впечатляющих результатов во многих сферах, стал известен всему миру как успешно развивающееся государство. Результаты масштабных реформ находят свое отражение в устойчивом росте экономики, повышении благосостояния населения, динамичном преображении городов, качественном развитии всех сфер жизни. Узбекистан заметно укрепил свое влияние на международной арене, вносит значительную лепту в обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничества. В Казахстане искренне поддерживают братский узбекский народ, радуются его успехам," – подчеркнул глава нашего государства.

Как сообщил президент, Казахстан и Узбекистан сформировали в регионе прочный стратегический альянс, нацеленный на созидательное развитие всего обширного региона. По его словам, в ходе переговоров был обсужден широкий круг вопросов двусторонней повестки, а также намечены приоритеты дальнейшего многогранного взаимодействия.

"Главный итог – это обоюдная договоренность и далее прилагать все усилия для укрепления и развития стратегического партнерства и союзничества. В достижении общих целей особое место отводится двусторонней торговле. За последние несколько лет ежегодный объем товарооборота между двумя странами стабильно превышает 4 млрд долларов. Это результат последовательной работы наших правительств и прямого диалога бизнеса. При этом имеется значительный потенциал для наращивания взаимной торговли", – сказал он.

