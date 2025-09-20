По итогам голосования Казахстан получил 110 голосов и вошёл в число шести стран, представляющих регион Восточной Европы и Северной Азии, передает Kazpravda.kz

Фото: Википедия

На 28-м конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС), проходящем в Дубае, Республика Казахстан избрана членом совета почтовых операций (Postal Operations Council).

По итогам голосования Казахстан получил 110 голосов и вошёл в число шести стран, представляющих регион Восточной Европы и Северной Азии. Вместе с Казахстаном в совет также избраны Болгария, Польша, Сербия, Украина и Азербайджан.

Совет почтовых операций является одним из ключевых органов ВПС, отвечающим за развитие и внедрение международных стандартов в сфере почтовых услуг, интеграцию электронных торговых потоков, цифровизацию и повышение качества глобальной почтовой логистики.

Избрание Казахстана в состав совета подчёркивает высокий уровень доверия мирового сообщества к стране и открывает новые возможности для укрепления роли Казахстана в формировании глобальной почтовой повестки.

Казахстан намерен активно использовать данную площадку для продвижения современных цифровых решений, развития транснациональной электронной коммерции, повышения устойчивости и эффективности почтовых услуг, а также укрепления регионального и международного сотрудничества.

Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union) — старейшая и крупнейшая международная организация в сфере почтовых услуг, основанная в 1874 году. В 1948 году ВПС стал специализированным учреждением системы Организации Объединённых Наций. Сегодня в него входят 192 государства, что делает ВПС одной из важнейших международных площадок для разработки глобальных стандартов и правил почтового обмена.