Казахстан избран в совет почтовых операций Всемирного почтового союза

Общество
131

По итогам голосования Казахстан получил 110 голосов и вошёл в число шести стран, представляющих регион Восточной Европы и Северной Азии, передает Kazpravda.kz

Фото: Википедия

На 28-м конгрессе Всемирного почтового союза (ВПС), проходящем в Дубае, Республика Казахстан избрана членом совета почтовых операций (Postal Operations Council).

По итогам голосования Казахстан получил 110 голосов и вошёл в число шести стран, представляющих регион Восточной Европы и Северной Азии. Вместе с Казахстаном в совет также избраны Болгария, Польша, Сербия, Украина и Азербайджан.

Совет почтовых операций является одним из ключевых органов ВПС, отвечающим за развитие и внедрение международных стандартов в сфере почтовых услуг, интеграцию электронных торговых потоков, цифровизацию и повышение качества глобальной почтовой логистики.

Избрание Казахстана в состав совета подчёркивает высокий уровень доверия мирового сообщества к стране и открывает новые возможности для укрепления роли Казахстана в формировании глобальной почтовой повестки.

Казахстан намерен активно использовать данную площадку для продвижения современных цифровых решений, развития транснациональной электронной коммерции, повышения устойчивости и эффективности почтовых услуг, а также укрепления регионального и международного сотрудничества.

Всемирный почтовый союз (Universal Postal Union) — старейшая и крупнейшая международная организация в сфере почтовых услуг, основанная в 1874 году. В 1948 году ВПС стал специализированным учреждением системы Организации Объединённых Наций. Сегодня в него входят 192 государства, что делает ВПС одной из важнейших международных площадок для разработки глобальных стандартов и правил почтового обмена.

#почта #Дубай #Всемирный почтовый союз

Популярное

Все
Все решится в Астане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Наркомания – угроза нации
Говорят участники съезда
Диалог как новый устав человечества
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Диагностику проходят малыши
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Ставить цель и достигать ее
На зарядку становись!
Шоу, вдохновленное Нургисой
Лига чемпионов: первая игра «Кайрата»
Закон Республики Казахстан
ИИ: на пути к внедрению
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Для кровли и наружной отделки
Чистота так чистота!
Поэт-трибун Великой степи
Цифровые решения для HR-службы
Самый крупный сельский парк
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Осенние дожди с грозами нагрянут в Казахстан
Участок улицы Айтеке би временно перекроют на ремонт в Астане
Здание трикотажной фабрики вернули государству
В Астане проходит сельскохозяйственная ярмарка продукции Актюбинской области
Водителей освободили от оплаты за участки дорог с дефектами в РК
Обсуждены вопросы безопасности
Завтра – День семьи
Нужны специальные знания
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области

Читайте также

На зарядку становись!
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Дархан Сатыбады объявил выговор акимам за асфальт и брусчат…
В Актобе спасатели исполнили мечту особенного ребенка

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]