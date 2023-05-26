Казахстан не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства – Желдибай разъяснил заявления Токаева на ЕЭФ

Фото: пресс-служба президента РК

Желдибай напомнил, что на днях глава государства принял участие во II Евразийском экономическом форуме в городе Москве, где сделал ряд заявлений, которые сегодня довольно широко обсуждаются экспертным сообществом.

«В этой связи хотелось бы отметить, что ключевой месседж главы государства заключался в том, что интеграция в рамках ЕАЭС может и должна идти исключительно по экономическому треку. Выход за его рамки нарушает цели, принципы и задачи уставных документов организации.

Как подчеркнул президент, экономическая интеграция – это не самоцель, а одно из средств развития экономик и повышения благосостояния наших народов. То есть любые решения, принимаемые в рамках объединения, должны приносить результаты каждому отдельному его участнику и, прежде всего, гражданам всех государств ЕАЭС», – обозначил пресс-секретарь президента РК.

Кроме того, продолжил он, был затронут и вопрос так называемой разноуровневой интеграции.

«Действительно, сегодня два участника ЕАЭС – Россия и Беларусь – демонстрируют более высокий и тесный уровень сближения. Это уникальный прецедент. Как отметил глава государства, по сути, речь идет об одном народе и государстве. И в этом ключе очень важно разделять инициативы в рамках двух интеграционных проектов, у которых абсолютно разные цели.

Что касается нашей страны, то Казахстан не намерен и не планирует создавать или вступать в какие-либо союзные государства», – подчеркнул Желдибай.