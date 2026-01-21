Казахстан присоединился к первой международной когорте OpenAI Edu for Countries

Образование
114

Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Фото: t.me/SayasatNurbekOfficial

По его словам, это технологическое партнерство является маркером того, как меняется сама философия образования.

«Мы вошли в эту инициативу вместе с Эстонией, Сингапуром, ОАЭ, Иорданией и Грецией. Мы стали первой страной Центральной Азии, которая переходит от разговоров об искусственном интеллекте к его системному внедрению в образование. В мире много дискуссий о том, «заменит ли ИИ педагогов». Наш ответ принципиально иной - искусственный интеллект не подменяет педагога, а наоборот усиливает его роль. Он снимает рутину, снижает административную и методическую нагрузку и возвращает преподавателю самое ценное - время и пространство для работы со студентом, для смысла, для развития мышления», - написал он в своем Telegram-канале.

ChatGPT Edu он рассматривает как инфраструктурный инструмент. Он помогает готовить материалы, адаптировать контент под уровень обучающихся, улучшать обратную связь, ускорять исследовательскую работу.

«Но все ключевые решения, как педагогические, этические, оценочные остаются за человеком. Это принципиальная позиция. Важно и то, как реализуется этот проект. Он основан на договоренностях, достигнутых в ходе визита Главы государства в США, и финансируется за счет частных средств, без нагрузки на государственный бюджет. Это редкий, но показательный пример того, как бизнес и государство могут вместе инвестировать в будущее человеческого капитала»,  - отмечает министр.

165 тысяч бесплатных лицензий для педагогов всех уровней образования, университетов и экосистемы Astana Hub - это не про цифры ради цифр.

Саясат Нурбек подчеркнул, что ведомство дает  равный доступ, масштаб и доверие к учителю как ключевой фигуре изменений.

«Для меня принципиально важно подчеркнуть, что мы не готовим пользователей искусственного интеллекта, мы готовим его создателей. Образование будущего - это расширение человеческого потенциала. Критическое мышление, ответственность, культура работы с технологиями - именно эти навыки будут определять конкурентоспособность страны. Казахстан делает ставку не на быстрый эффект, а на долгую траекторию. И сегодня мы сделали еще один шаг к тому, чтобы наша система образования была не догоняющей, а формирующей будущее», - резюмировал глава ведомства.

#Казахстан #Образование #ИИ

Популярное

Все
Пространство открытого и ответственного диалога
Горводоканал все же наказали
Определился состав на Олимпиаду
Ответ актуальным запросам современности
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Усилили тренерский штаб
Диалог на языке символов
От Мельбурна до Астаны
Снег, камера – «Мотор!»
Макинцы готовятся к новосельям
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Театр нового формата
В Алматы вернулась «Летучая мышь»
Низкий поклон героям
Грандиозные поединки
Курсанты покорили пик
К спортивной биографии добавил армейскую
Бой начинается задолго до первого выстрела
Вся история стройки – в одном документе
Логичное продолжение политической модернизации
Какие изменения ждут Атырау?
Сюрприз на церемонии присяги
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Премьер поручил ввести мораторий на размещение госзаказа во…
Среди лучших педагогов мира
Смартфоны и шпаргалки: 94 нарушения выявили за первую недел…
Казахстанские учебники будут обновляться по новым правилам

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]