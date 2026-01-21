Фото: t.me/SayasatNurbekOfficial

По его словам, это технологическое партнерство является маркером того, как меняется сама философия образования.

«Мы вошли в эту инициативу вместе с Эстонией, Сингапуром, ОАЭ, Иорданией и Грецией. Мы стали первой страной Центральной Азии, которая переходит от разговоров об искусственном интеллекте к его системному внедрению в образование. В мире много дискуссий о том, «заменит ли ИИ педагогов». Наш ответ принципиально иной - искусственный интеллект не подменяет педагога, а наоборот усиливает его роль. Он снимает рутину, снижает административную и методическую нагрузку и возвращает преподавателю самое ценное - время и пространство для работы со студентом, для смысла, для развития мышления», - написал он в своем Telegram-канале.

ChatGPT Edu он рассматривает как инфраструктурный инструмент. Он помогает готовить материалы, адаптировать контент под уровень обучающихся, улучшать обратную связь, ускорять исследовательскую работу.

«Но все ключевые решения, как педагогические, этические, оценочные остаются за человеком. Это принципиальная позиция. Важно и то, как реализуется этот проект. Он основан на договоренностях, достигнутых в ходе визита Главы государства в США, и финансируется за счет частных средств, без нагрузки на государственный бюджет. Это редкий, но показательный пример того, как бизнес и государство могут вместе инвестировать в будущее человеческого капитала», - отмечает министр.

165 тысяч бесплатных лицензий для педагогов всех уровней образования, университетов и экосистемы Astana Hub - это не про цифры ради цифр.

Саясат Нурбек подчеркнул, что ведомство дает равный доступ, масштаб и доверие к учителю как ключевой фигуре изменений.