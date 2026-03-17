Казахстан следует глобальным тенденциям проведения конституционных референдумов – грузинский дипломат

Конституционная реформа
Конституционные референдумы сегодня становятся одним из ключевых инструментов легитимации масштабных институциональных преобразований.

Фото: КИСИ

Такое мнение высказал международный эксперт по вопросам дипломатии и международного права Давид Апциаури в ходе Международного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

По словам эксперта, конституционные референдумы занимают особое место в современных политических системах, поскольку позволяют гражданам напрямую участвовать в принятии решений о базовой архитектуре государства.

«В отличие от обычных выборов, которые определяют политическое представительство внутри существующей системы, конституционные референдумы позволяют обществу напрямую участвовать в формировании самой структуры политической системы», – отметил Давид Апциаури.

Он подчеркнул, что именно поэтому правительства разных стран прибегают к референдумам в периоды масштабных институциональных преобразований, когда требуется получить максимально широкую демократическую легитимность реформ.

По оценке эксперта, референдум по новой Конституции, состоявшийся в Казахстане 15 марта 2026 года, полностью соответствует устоявшейся международной практике. Как отметил Апциаури, сравнительные политологические исследования показывают, что за последние десятилетия референдумы стали значительно чаще использоваться как механизм общественного одобрения институциональных реформ.

Так, в период с 1990 по 2021 год в мире было проведено более 1 500 общенациональных референдумов, причём более половины из них состоялись именно в этот период. Международный опыт также демонстрирует, что подобные голосования обычно проходят в моменты политической модернизации. В частности, во Франции референдум 1962 года ввёл прямые президентские выборы, в Турции в 2017 году был одобрен переход к президентской форме правления, а в Чили в начале 2020-х годов референдумы стали инструментом общественного обсуждения конституционных изменений. Эксперт отметил, что Казахстан следует тем же глобальным тенденциям, когда ключевые институциональные реформы подтверждаются через прямое участие граждан.

По его словам, дискуссии о модернизации государственной системы ведутся с 2019 года, поэтому сам референдум стал кульминацией длительного общественного и экспертного обсуждения. Отдельное внимание Апциаури обратил на институциональную подготовку реформы. Он отметил, что создание Конституционной комиссии, в которую вошли представители парламента, государственных органов, академического сообщества и гражданского общества, соответствует международной практике подготовки конституционных изменений.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что конституционные референдумы являются сложными процессами, сочетающими правовую реформу, политическую дискуссию и общественное участие.

«Предоставив гражданам возможность напрямую одобрить новую конституционную модель, Казахстан усилил демократическую легитимность реформы и подтвердил принцип, согласно которому институциональное будущее государства определяется его гражданами», – резюмировал Давид Апциаури.

Популярное

Все
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Исследования показали высокий уровень общественной поддержк…
Токаев подписал указ о мерах по реализации новой Конституции
Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию …
Бектенов: Казахстанцы своим выбором поддержали масштабные р…

