Фото: КИСИ

Такое мнение высказал международный эксперт по вопросам дипломатии и международного права Давид Апциаури в ходе Международного круглого стола «Новая конституционная модель Казахстана: на пути к устойчивому и современному государству», организованного Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ) совместно с Maqsut Narikbayev University (MNU), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

По словам эксперта, конституционные референдумы занимают особое место в современных политических системах, поскольку позволяют гражданам напрямую участвовать в принятии решений о базовой архитектуре государства.

«В отличие от обычных выборов, которые определяют политическое представительство внутри существующей системы, конституционные референдумы позволяют обществу напрямую участвовать в формировании самой структуры политической системы», – отметил Давид Апциаури.

Он подчеркнул, что именно поэтому правительства разных стран прибегают к референдумам в периоды масштабных институциональных преобразований, когда требуется получить максимально широкую демократическую легитимность реформ.

По оценке эксперта, референдум по новой Конституции, состоявшийся в Казахстане 15 марта 2026 года, полностью соответствует устоявшейся международной практике. Как отметил Апциаури, сравнительные политологические исследования показывают, что за последние десятилетия референдумы стали значительно чаще использоваться как механизм общественного одобрения институциональных реформ.

Так, в период с 1990 по 2021 год в мире было проведено более 1 500 общенациональных референдумов, причём более половины из них состоялись именно в этот период. Международный опыт также демонстрирует, что подобные голосования обычно проходят в моменты политической модернизации. В частности, во Франции референдум 1962 года ввёл прямые президентские выборы, в Турции в 2017 году был одобрен переход к президентской форме правления, а в Чили в начале 2020-х годов референдумы стали инструментом общественного обсуждения конституционных изменений. Эксперт отметил, что Казахстан следует тем же глобальным тенденциям, когда ключевые институциональные реформы подтверждаются через прямое участие граждан.

По его словам, дискуссии о модернизации государственной системы ведутся с 2019 года, поэтому сам референдум стал кульминацией длительного общественного и экспертного обсуждения. Отдельное внимание Апциаури обратил на институциональную подготовку реформы. Он отметил, что создание Конституционной комиссии, в которую вошли представители парламента, государственных органов, академического сообщества и гражданского общества, соответствует международной практике подготовки конституционных изменений.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что конституционные референдумы являются сложными процессами, сочетающими правовую реформу, политическую дискуссию и общественное участие.