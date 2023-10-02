Казахстан вошел в десятку сильнейших в медальном зачете Азиады

Всего у команды РК сейчас 36 наград, из них 4 золотые, 7 серебряных и 25 бронзовых.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Изменилось место Казахстана в медальном зачете Азиатских игр в Ханчжоу (Китай) после завоеванного четвертого золота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Золото принесли представители мужской команды гребли на каноэ-двойке Сергей Емельянов и Тимур Хайдаров.

Благодаря этому успеху Казахстан поднялся с 13-го места на 10-е в медальном зачете. Всего у команды РК сейчас 36 наград, из них 4 золотые, 7 серебряных и 25 бронзовых.

Ранее Казахстан уже находился в первой десятке, когда копилка национальной команды пополнилась сразу двумя золотыми медалями.

В медальном зачете лидируют Китай - 251 (139-73-39), Япония - 116 (30-43-43) и Южная Корея - 128 (30-38-60).