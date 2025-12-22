Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент акцентировал внимание на том, что в своей внешней политике казахстанцы опираются на приоритет диалога над разделением, а также на уважение суверенных прав. Приоритеты внешнеполитического курса РК в 2025 году и влияние позиций республики на значимость государства на мировой арене обсудили с политологом, ассистентом НИУ МЭИ, членом Исследовательского комитета РАПН № 23 по международному межрегиональному сотрудничеству, заместителем главного редактора журнала «Новый человек в международной политике» Антоном Арутюновым.

– Антон Георгиевич, какие инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева в 2025 году Вы считаете наиболее значимыми? Насколько, на Ваш взгляд, они соответствуют глобальным вызовам и трендам?

– В 2025 году я бы выделил парламентскую реформу, инициированную Президентом Казахстана, а также принятие ряда стратегических инициатив, связанных с созданием и развитием цифровой инфраструктуры в государственном управлении, особенно с внедрением искусственного интеллекта. Если говорить о последнем, то и в рамках бизнес-проектов. Были и частные случаи, такие, как открытие автозаводов и запуск нового суперкомпьютера. Особо стоит отметить выход на практическую стадию реализации атомного проекта Казахстана, где мирный казахстанский атом (при коммерческом сотрудничестве с «Росатомом») станет новой энергетической силой республики. В культурной сфере можно вспомнить юбилейный X фестиваль кино в Алматы, где были показаны интересные картины дебютантов. Много медалей было завоёвано на международных спортивных соревнованиях. В своём новогоднем обращении 31 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев заявил: «Мы достойно отметим 80-летие Великой Победы», – и это было реализовано в действительности: грандиозными парадами (7 мая в Астане, участие 9 мая в параде в Москве), широким спектром мероприятий, круглых столов и культурных инициатив в Казахстане.

– Какие реформы или внешнеполитические шаги Президента РК, по Вашему мнению, укрепили международные позиции страны в уходящем году?

– Вернусь к парламентской реформе, которая, пожалуй, сыграла роль главного внутриполитического события. Упразднение верхней палаты Парламента – это серьёзный шаг, требующий детального взвешивания и анализа. Также стоит отметить ряд стратегических актов, направленных на формирование этнополитического и этноконфессионального баланса в стране. Эти меры в значительной степени должны улучшить, а там, где уже всё благополучно, сохранить пространство мира и диалога среди граждан Республики Казахстан.

– Какой была роль Казахстана на мировой арене в уходящем году?

– Казахстан выступал как примиритель в различных геополитических конфликтах, начиная от пространства СНГ, заканчивая вопросами сектора Газа и далёкой политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страна была одновременно участником и организатором многих международных форумов и площадок, прежде всего экономических. Также стоит отметить участие Казахстана в платформе «Китай – Центральная Азия», где он был представлен достойно и конструктивно.

– В чём заключается стратегическая значимость РК для региона Центральной Азии сегодня?

– Казахстан – самая крупная страна Центральной Азии и граничит с наибольшим количеством государств этого региона. Поэтому не может быть иных вариантов, кроме как восприятие Казахстана в качестве одной из ключевых стран региона. Традиционно именно Республика Казахстан обладает наивысшим, например, научным потенциалом среди государств Центральной Азии. Большинство логистических коридоров, таких как Китай–Россия, Россия–Передняя Азия, Китай–Европа, маршруты из Афганистана на север, а также торговля в рамках ЕАЭС, просто невозможны без участия Казахстана или становятся чрезвычайно затратными. Кроме того, Республика Казахстан является важнейшим участником Каспийского консорциума стран, расположенных вдоль побережья Каспийского моря.

– Какие международные поездки Касым-Жомарта Токаева наиболее ярко отразили приоритеты внешней политики Казахстана?

– Прежде всего стоит отметить государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Россию – поистине историческое событие, которое способствовало укреплению экономических, дипломатических и культурных связей на беспрецедентно высоком уровне. Подписание документов о переходе межгосударственных отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства в экономике стало подтверждением полного взаимопонимания между нашими странами.

Другой значимый визит Президента Республики Казахстан состоялся в Узбекистан. Он также проходил на государственном уровне. Выстраивание гармоничных отношений с южным соседом, демонстрирующим динамичные процессы в экономике, – одна из приоритетных внешнеполитических задач Казахстана.

– Как Вы оцениваете значимость участия Президента РК в крупных международных саммитах и конференциях?

– Весьма высоко. Казахстан не только активно участвует в уже действующих форматах и присоединяется к сложившимся блокам (ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, Тюркский совет, БРИКС+ и др.), но и предлагает новые. Считаю весьма удачным и даже универсальным предложение Касым-Жомарта Кемелевича о создании экономического формата «СНГ+», который бы вовлёк новые страны в экономические отношения с уже классической международной институцией старого формата СНГ.

Существенным треком стала работа Касым-Жомарта Токаева в Бишкеке и Минске – это участие сразу на двух площадках в рамках уходящего года. Помимо двусторонних контактов с Кыргызстаном и Беларусью, стоит акцентировать внимание на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в ноябре и на саммите Евразийского экономического союза в июне. Казахстан в обоих случаях выступил не только как важнейший участник, но и оказал влияние на формирование повестки обсуждений. Интересным в этом контексте является участие представителей Ирана в обеих встречах: несмотря на отсутствие официального статуса в данных объединениях, они стремятся выстраивать диалог со странами этих форматов.

– Что говорят визиты мировых лидеров в Казахстан о его международном авторитете?

– Многие мировые лидеры посетили Казахстан в этом году, это как представители классических западных держав, так и новые лидеры африканских и азиатских государств с форсированно развивающимися экономиками. Последнее особенно важно в контексте глобальности современного мира и выстраивания многовекторной внешней политики. Особого внимания заслуживает государственный визит Президента России Владимира Владимировича Путина, который действительно был встречен в Казахстане по-братски. Этот визит стал значимой вехой в развитии казахстанско-российских отношений и подтвердил стратегическую важность двустороннего партнёрства.