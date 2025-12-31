Казахстанцев предупредили об опасности на дорогах перед Новым годом

Авто,Автодороги
108
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейские обратились к водителям с призывом проявить максимальную ответственность в период праздников, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители напомнили автомобилистам, что в эти дни важно не терять концентрацию, чтобы избежать аварий. По их словам, праздник – время радости и тепла. Однако именно в эти дни беспечность на дороге может обернуться трагедией.

«Каждый водитель обязан строго соблюдать правила дорожного движения и садиться за руль только в трезвом и внимательном состоянии. Управление автомобилем в нетрезвом виде – не просто нарушение закона, а прямая угроза жизни и здоровью людей. Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения быть предельно осторожными. Ответственность на дороге – залог безопасности и сохраненных жизней. Пусть каждая поездка будет благополучной. Пусть наступающий новый год принесет мир, благополучие, радость и только хорошие события!» – говорится в распространенной информации.

Напомним, перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене. После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь. 

#праздник #водители #предупреждение #дороги #опасность

Популярное

Все
Масло из Макинска понравилось Европе
Город в ожидании чуда
Опережающая подготовка кадров
В искусстве все равны
Контроль и социальные приоритеты
Столица молодости, город надежд
Зимняя сказка на Арбате
В глубинке открылись социально значимые объекты
Срок отработки врачей предложено сократить
В стекле игрушек замерев...
Закон Республики Казахстан О профилактике правонарушений
С вольным ветром наперегонки
Как поддержать гражданское общество?
Праздник в стиле ретро
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства
Сохранить и защитить
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций
Целеустремленность, дисциплина и командное единство
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Вторая жизнь пластика
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Здесь до сих пор находят останки динозавров
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Военные летчики посвятили полеты полководцу Бауыржану Момышулы
Американец сорвал джекпот в $1,8 млрд
Библиотека завтрашнего дня
Молодежь в единстве и согласии
В Усть-Каменогорске открылась резиденция Аяз Ата
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

Какая дорога будет открыта в РК в новогоднюю ночь
МВД отреагировало на жалобы граждан по поводу штрафов за пр…
Антигололёд без соли: новые решения в РК
Концерн Hyundai отзовет более 50 тысяч автомобилей в США

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]