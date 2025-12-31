Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители напомнили автомобилистам, что в эти дни важно не терять концентрацию, чтобы избежать аварий. По их словам, праздник – время радости и тепла. Однако именно в эти дни беспечность на дороге может обернуться трагедией.

«Каждый водитель обязан строго соблюдать правила дорожного движения и садиться за руль только в трезвом и внимательном состоянии. Управление автомобилем в нетрезвом виде – не просто нарушение закона, а прямая угроза жизни и здоровью людей. Сотрудники полиции призывают всех участников дорожного движения быть предельно осторожными. Ответственность на дороге – залог безопасности и сохраненных жизней. Пусть каждая поездка будет благополучной. Пусть наступающий новый год принесет мир, благополучие, радость и только хорошие события!» – говорится в распространенной информации.

Напомним, перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене. После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь.