Правоохранители призывают граждан проявить бдительность, чтобы не попаться на уловки аферистов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене. После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как обманывают с открытками:

- Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой - Вы открываете файл

- Вирус получает доступ к паролям, картам и приложениям

Как обманывают через объявления:

- Размещают товар или подарок по цене значительно ниже рыночной - Активно убеждают срочно перевести деньги - После оплаты удаляют объявление и перестают отвечать

Важно: мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.

Как защититься:

- Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее;

- Проверяйте отзывы и историю аккаунта;

- Используйте оплату при получении;

- Не открывайте файлы и ссылки в сообщениях от неизвестных

- Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.

В правоохранительных органах также напомнили, что слишком низкая цена — повод насторожиться. Там же добавили, что безопасность важнее любой «выгодной» покупки и призвали беречь собственные деньги.