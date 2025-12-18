Полиция предупредила о мошенничестве в период новогодних праздников

Закон и Порядок
37
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители призывают граждан проявить бдительность, чтобы не попаться на уловки аферистов 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Перед праздниками активизировались мошенники. Они рассылают «новогодние поздравления» с вредоносными файлами, а также размещают объявления о подарках и товарах по заниженной цене. После получения оплаты продавцы перестают выходить на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Как обманывают с открытками:

- Приходит яркое поздравление с анимацией или музыкой                                                                                                                       - Вы открываете файл
- Вирус получает доступ к паролям, картам и приложениям

Как обманывают через объявления:

- Размещают товар или подарок по цене значительно ниже рыночной                                                                                                     - Активно убеждают срочно перевести деньги                                                                                                                                            - После оплаты удаляют объявление и перестают отвечать

Важно: мошенники часто используют фейковые аккаунты и поддельные отзывы, создавая видимость надежного продавца.

Как защититься:
- Не переводите деньги незнакомым продавцам заранее;
- Проверяйте отзывы и историю аккаунта;
- Используйте оплату при получении;
- Не открывайте файлы и ссылки в сообщениях от неизвестных
- Файлы с расширением .apk удаляйте сразу.

В правоохранительных органах также напомнили, что слишком низкая цена — повод насторожиться. Там же добавили, что безопасность важнее любой «выгодной» покупки и призвали беречь собственные деньги. 

#полиция #мошенничество #праздник #предупреждение #Новый год

