Фото: НОК

Казахстанская спортсменка Алиям Азизова завоевала бронзовую медаль по пенчак силат на проходящих в Манаме юношеских Азиатских играх 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В весовой категории до 55 кг Азизова в полуфинале встретилась с представительницей Филиппин - К. Карпио.

По итогам поединка филиппинская спортсменка одержала победу со счётом 46:27. Таким образом, Алиям Азизова поднялась на третью ступень пьедестала.