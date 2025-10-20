Казахстанка завоевала «бронзу» юношеских Азиатских игр в Бахрейне

По итогам поединка филиппинская спортсменка одержала победу со счётом 46:27

Фото: НОК

Казахстанская спортсменка Алиям Азизова завоевала бронзовую медаль по пенчак силат на проходящих в Манаме юношеских Азиатских играх 2025, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В весовой категории до 55 кг Азизова в полуфинале встретилась с представительницей Филиппин - К. Карпио.

По итогам поединка филиппинская спортсменка одержала победу со счётом 46:27. Таким образом, Алиям Азизова поднялась на третью ступень пьедестала.

 

#бронза #Азиатские игры #НОК #Байрейн

