Юлия является первой и единственной казахстанкой, кому удалось выиграть взрослый чемпионат мира по фристайлу, а также войти в тройку сильнейших на Олимпиаде

Одна из сильнейших могулисток планеты Юлия Галышева приняла судьбоносное решение. Об этом она объявила после выступления на чемпионате Казахстана в Усть-Каменогорске, где завоевала две золотые медали, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на Sportarena.kz

Юлия родилась 23 октября 1992 года в Усть-Каменогорске.

Личный тренер: Елена Круглыхина.

Достижения: двукратная победительница и бронзовая призёрка чемпионатов мира среди юниорок (2011, 2012), пятикратная победительница этапов Кубка мира (2010, 2014, 2017, 2019), трёхкратная чемпионка и серебряная призёрка Азиады (2011, 2017), десятикратная серебряная (2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020) и восьмикратная бронзовая (2012, 2013, 2018, 2019, 2025) призёрка этапов Кубка мира, трёхкратная победительница Универсиады (2015, 2017), бронзовая (2015) и двукратная серебряная (2017, 2021) призёрка чемпионатов мира, бронзовая призёрка Олимпиады (2018), первая и пока единственная чемпионка мира в истории республики (2019).

Заслуженный мастер спорта РК. Мастер спорта международного класса. Обладательница ордена "Курмет". Участница пяти Олимпиад (2010, 2014, 2018, 2022, 2026).