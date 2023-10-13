Казахстанские спасатели завершили работы в Афганистане

Фото: пресс-служба МЧС РК

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили о завершении работ казахстанскими спасателями в Афганистане, передает Kazpravda.kz.

"45 сотрудников МЧС Казахстана, направленные в Афганистан по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, готовятся к возвращению на место постоянной дислокации. В связи с завершением полного объема поисково-спасательных работ на вверенном участке принято решение о возврате казахстанского отряда спасателей, направленного для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала проведения спасательных работ в Афганистане казахстанскими спасателями извлечено тело погибшего ребенка, оказана медицинская помощь 80 местным жителям, проведены разборы завалов 211 фрагментов домов, обследованы 700 участков разрушенных домов в населенном пункте Наиброфи.

Также спасатели обследовали палаточный городок, разрушенный сильной пыльной бурей. По просьбе местных властей оперативной группой казахстанских спасателей и медиков совместно с представителями дипломатического корпуса проведено обследование мест размещения 9 палаточных городков.

Возврат сил и средств МЧС Казахстана запланирован на завтра, 14 октября.

Напомним, Казахстан оказал помощь Афганистану по ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших провинцию Герат 7 октября.

10 октября в Афганистан прибыли на помощь 45 спасателей Казахстана. Кроме того, 11 октября был направлен гуманитарный груз в Афганистан.