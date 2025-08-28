Казахстанских педагогов бесплатно обучают работе с ИИ

22
Дана Аменова
специальный корреспондент

За первую неделю участие приняли около 100 тысяч специалистов 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В Казахстане началось масштабное обучение, направленное на развитие цифровых навыков педагогов, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на Минпросвещения 

В преддверии нового учебного года Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» при Минпросвещения РК совместно с ЮНЕСКО представил новую образовательную программу. Она подготовлена с учетом международного опыта и адаптирована для казахстанских учителей.

В рамках обучения педагоги смогут освоить:

- практическое и этичное применение инструментов искусственного интеллекта;

- методы составления промптов;

- основы планирования уроков;

- разработку тестов и учебных материалов;

- создание иллюстраций;

- подходы к обновлению содержания обучения и повышению интереса учащихся. 

В ведомстве добавили, что главная идея программы — искусственный интеллект не заменяет учителя, а становится надежным помощником в его работе. Благодаря этому педагоги получают больше возможностей для творчества.

Обучение, организованное Национальным центром повышения квалификации «Өрлеу», доступно бесплатно на платформе LMS после регистрации на сайте

За первую неделю участие приняли около 100 тысяч человек, почти половина из них уже получили сертификаты.

#обучение #ИИ #педагоги

