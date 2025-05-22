За январь–апрель 2025 года территориальные департаменты торговли и защиты прав потребителей обеспечили защиту прав граждан на сумму 690,5 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Среди резонансных дел в Минторговли привели кейс с возвратом денег за квартиру. В Алматы департамент оказал юридическую помощь потребителю, купившему квартиру с серьезными строительными недостатками: трещины, плохая теплоизоляция, завышенный уровень шума. В результате претензионной работы были возвращены 25,9 млн тенге.

В Астане потребитель приобрел авто премиум-класса, но вскоре выявился производственный дефект в рулевой системе. После судебного разбирательства с участием департамента суд обязал продавца вернуть 45,8 млн тенге.

Подобных дел, связанных с некачественными автомобилями, за четыре месяца было 21 — общая сумма возвратов составила 338,2 млн тенге. В Павлодарской области трём потребителям вернули 53,8 млн тенге, а в Кызылординской — покупателю, заказавшему игровое оборудование, которое не соответствовало техническим характеристикам, возвращено 6,4 млн тенге.