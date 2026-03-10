Фото: Jasa Media

Казахстанская команда JASA TEAM Омар Асербеков и Григорий Щукин стали первыми казахстанцами на одном из сложнейших классических маршрутов Альп, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Jasa Media

Казахстанские альпинисты Омар Асербеков и Григорий Щукин совместно с российским альпинистом Георгием Журавлёвым прошли северную стену горы Эйгер (3 970 м) в Бернских Альпах по классическому маршруту Хекмайера. Они стали первыми казахстанцами на этом маршруте.

Название Эйгер переводится с немецкого как «людоед». С 1935 года на северной стене погибли не менее 64 альпинистов, за что она получила прозвище Mordwand — «стена убийства».В прессе XX века её называли «стеной смерти». Маршрут Хекмайера (категория 6А) требует высокого уровня лазания по скальному и обледенелому рельефу, часто с ограниченными возможностями для страховки, а также высокой физической выносливости. На маршруте чередуются крутые скальные участки, ледовые поля и микстовые секции с натёчным льдом. Перепад высоты — около 1 800 метров. Стена известна камнепадами, лавинами и внезапными переменами погоды.

Первое успешное восхождение совершено в 1938 году после нескольких трагических попыток. Эта история легла в основу немецкого фильма «Nordwand» (2008) и голливудского боевика «Санкция Эйгера» (1975) с Клинтом Иствудом.

Восхождение заняло два с половиной дня. Команда шла первой в сезоне — без следов предыдущих восходителей, прокладывая путь и очищая скалы от снега. В первый день прошли две трети стены и заночевали на «Бивуаке смерти» — без палатки, в обвязках, пристёгнутыми к точкам страховки. Во второй день преодолели верхнюю, наиболее техничную часть, достигли вершины и начали спуск. На третий день благополучно завершили спуск.

Маршрут пройден в автономном стиле — без гидов, шерпов и предварительной обработки. В отличие от коммерческих экспедиций на восьмитысячники, где маршрут провешивают перильными верёвками, здесь команда полностью рассчитывала на собственные силы. Это одна из наиболее требовательных дисциплин альпинизма.

Эйгер входит в список шести великих северных стен Альп. В 2025 году Асербеков и Щукин уже прошли северные стены Пти-Дрю и Гранд-Жорас — три наиболее сложные стены из программы за один сезон. Они стали первыми казахстанцами на всех трёх маршрутах.

Достижение команды JASA TEAM Асербекова и Щукина — показатель уровня казахстанского альпинизма, который уверенно выходит на международную арену. Новое поколение казахстанских спортсменов осваивает элитный технический альпинизм — дисциплину, где традиционно доминируют европейские связки.