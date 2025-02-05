Каждый несет ответственность за свою судьбу

Номер телефона директора этой неправительственной организации Гульнур Идигеевой передают друг другу люди, попавшие в беду. Он записан почти на всех буклетах фонда, и она готова откликнуться на призыв о помощи в любое время.

– Гульнур Ергазиевна, кому приходится больше помогать: иностранцам или нашим соотечественникам?

– На 70 процентов – нашим гражданам, которые оказываются жертвами трудовой эксплуа­тации, реже сексуальной, а также бытового насилия. Часто обращаются за юридической консультацией по оформлению документов касательно алиментов, недвижимости. Но много времени уходит и на решение проблем иностранных граждан. Впрочем, мы с первых дней не делим обратившихся за помощью на своих и чужих. Нам важно оперативно и качест­венно помочь человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию.

– Опираясь на свой богатый опыт, скажите, пожалуйста, о чем стоит помнить каждому из нас?

– В первую очередь – о безо­пасности. Об этом мы твердим постоянно. У каждого человека должна быть собственная ответственность за жизнь.

Свежий пример. На днях поступил звонок из Усть-Каменогорска. Обратилась к нам соседка женщины, чей 18-летний сын в ноябре прошлого года уехал в Россию. Его мама болеет, немощна. Не имея образования и каких-то особых физических данных, он не нашел применения в родном краю и откликнулся на активную рекламу в Интернете. Согласился подработать вахтовым методом. Вскоре стало известно, что он оказался не на заводе, как ему обещали, а на свиноферме в отдаленном поселке. В декабре с другого номера сообщил, что у него все нормально, но с того момента связь с ним оборвалась.

Соседке странным показалось то, что казахстанский номер телефона Кирилла указан теперь в рекламном объявлении той самой фирмы, которая вербует желающих заработать в другой стране. Женщины, не зная, что предпринять, позвонили нам. Мы на первом этапе решили обратиться к уполномоченному по правам человека Оренбургской области, с которым знакомы, а уже через него связаться с его тверскими коллегами. Затем свяжемся с общественниками. Надеемся на лучший результат.

Наша аудитория – это люди, у которых время ограничено по состоянию здоровья или из-за сложившейся сложной ситуации. И мы постоянно сигнализируем о таких непростых случаях, получающих в обществе большой резонанс.

– Что актуально сегодня?

– В прошлом году мы поддержали 24 женщины, признанных социально уязвимыми. Это многодетные мамы, мигрант­ки, пострадавшие от паводка. Жительницы не только нашего региона, но и Атырауской, Западно-Казахстанской областей. К примеру, по итогам встреч с населением Мартукского и Хобдинского районов выделены гранты зарегистрировавшим статус юридического лица на развитие собственного дела в селах Жиренкопа, Акраб и Жайсан.

В итоге в одном населенном пункте открыты хлебопекарня и центр офисных услуг. В другом – столовая. Подобная работа начата на приграничной территории Каргалинского района. Расширение прав и возможнос­тей женщин становится возможным благодаря поддержке Международной организации по миграции.

Некоторые работодатели, желая избежать больших расходов на налоги, находят другие пути оплаты труда наемных работников. Те соглашаются на меньшее, чтобы иметь возможность зарабатывать, пусть и минимально, не рассчитывая на какую-то социальную защиту. Иногда отсутствуют нужные документы, заблокированы счета, как правило, из-за просроченных кредитов. Во всем этом сказывается элементарная правовая и финансовая безграмотность, излишняя доверчивость на грани беспечности.

Нужно серьезно, бережно относиться к своим документам, отслеживать сроки их оформ­ления и действия. Упущенное время может создать неожиданно большие проблемы. Не раз убеждалась: даже если человек уверен, что у него все в порядке, могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства. И надо быть к ним готовым.

Часто в соцсетях по поводу людей с советскими паспортами читаем негативные комментарии, общество не настроено жалеть их – наоборот, обвиняет в нерасторопности. Даже на тренингах для государственных служащих часто сталкиваемся с замечаниями по поводу безответственности таких граждан. При этом мало кому интересно, что пострадавший в течение нескольких лет обращался в компетентные органы со своей проб­лемой. В той же миграции ему вручали перечень необходимых документов для получения удос­товерения личности – и этим отделывались.

В одном случае человек восемь раз обращался с промежутками в полгода-полтора, в другом – двенадцать (!) раз, но все время возникали обстоятельства, которые он сам не мог преодолеть, а помочь никто не желал. При этом в кабинетах нас обманывали, что никто к ним не обращался. С таким равнодушным отношением к запросам сталкиваемся порой и мы. И со своей стороны стараемся дать полную поддержку обратившимся: консультируем, пишем письма в инстанции, оплачиваем услуги, даже организуем поездку в районный или областной центр. Многие сами готовы к расходам, для них главное – получить подробные разъяснения по правильному алгоритму действий, чтобы добиться результата.

– В пренебрежительном отношении ответственных лиц проявляется коррупционная составляющая?

– Думаю, уже не то время, хотя встречаются еще посредники, готовые взять на себя «заботу» за определенную плату. Они просто так не получат нужную бумагу в том же ЦОНе, в той же миграционной службе. Из нашего опыта чаще в подобных ситуациях проявляется человечность конкретного сотрудника по отношению к клиенту. Еще его профессионализм, компетентность. Иногда сказывается выгорание опытного сотрудника, который ранее работал с азартом, но, к примеру, сменился руководитель – и что-то пошло не так. Работая тесно, мы видим все это.

– Так как же быть?

– Все же в первую очередь следует обращаться в госорганы, это их обязанность. Мы сегодня есть, а завтра нас нет. Хотя, если даже офис закрыт, к нам можно дозвониться в любую минуту. Звонки поступают круглосуточно. Мой личный номер указан практически во всех буклетах, да и WhatsApp переполнен сообщениями. Всегда на связи с волонтерами, особенно с координаторами тех объединений, кто более активен на сегодня. Их помощь ощутима особенно, когда нужны продукты, вещи. На этапе документирования эффективнее мы.

Буквально вчера были у женщины лет шестидесяти. Она долгое время прикована к постели, не может сидеть, не может нормально питаться самостоятельно. Судя по гнойным ранам, у нее онкология. В 2021 году мы помогли ей оформить нужные документы на получение гражданства, для платежеспособности даже счет пополнили на три миллиона. На тот момент это была большая сумма.

В Казахстан она приехала с единственной дочерью, с мужем у той восемь детей. Молодые получили гражданство, а мать так и не смогла. Пришлось снова подключиться. Съездили к ней, чтобы по видео показать реальную ситуацию. Оперативно отправляем нужное подтверждение и заполненную анкету. Теперь ждем приезда консула, он сам приедет и сфотографирует женщину на паспорт. Всегда можно достичь понимания и получить конкретную поддержку.

Или такая история. К нам обратилась мать пятерых детей. Ее мужа выдворили из страны. При этом сотрудник миграцион­ной службы в суде не показал наличие у того семьи только потому, что своевременно не был задокументирован младший ребенок, что затянуло бы процесс. Хотя по закону должны были депортировать всех вместе, так как брак зарегистрирован официально. Выход из создавшейся ситуации мы взяли на себя, для начала перевезли женщину и ее детей из села в Актобе...

– Жизнь меняется, но Вы, как и прежде, в своей работе опираетесь на буклеты и тренинги?

– Намного активнее работаем в соцсетях, это существенная поддержка. Но все же буклеты проверены временем, они более эффективны именно на границе, где исчезает Сеть. И мы, оказываясь за пределами страны, пересекая границу, остаемся без связи. Пока купишь нужную симку, пока ее настроишь, время идет. Для Погранслужбы, с которой мы тесно и плодотворно сотрудничаем, актуальны семинары, тренинги, где разъясняем нововведения в законодательстве.

На памяти ситуация, случившаяся сразу после карантина из-за ковида. В Казахстан на лечение собрался гражданин России. Он заранее проконсультировался со мной, я – с пограничниками: документы в порядке, сопровож­дение есть, цель ясна, но неожиданно возникает проблема. Ему приходится ехать обратно до того момента, пока не появится Сеть, чтобы разъяснить ситуа­цию, забыл нужную бумагу. И пока он вновь не оказался у границы, мне пришлось находиться рядом в ожидании. Точно так же казах­станец, выезжая в другую страну, должен быть подготовленным в полной мере...

И да, в 2024 году мы провели ряд мероприятий совместно с департаментом Пограничной службы КНБ РК по Актюбинской области.