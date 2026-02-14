Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике

123
Анвар Ахметов

В Минэнерго РК на днях состоялась встреча министра энергетики Ерлана Аккенженова с одним из признанных международных экспертов в области искусственного интеллекта, ученым и предпринимателем Ли Кай-Фу.

Фото: Минэнерго

Стороны обсудили актуальные вопросы цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса, мировые тенденции развития искусственного интеллекта, а также возможности применения ИИ-технологий для повышения эффективности, надежности и безопасности объектов энергетической отрасли Казахстана.

Ли Кай-Фу поделился международным опытом внедрения прикладных ИИ-решений и подходами к использованию искусст­венного интеллекта в крупных индустриальных системах.

По итогам встречи между ее участниками подписан меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие взаимодействия в сфере цифровизации и внедрения ИИ-технологий в отечественном топливно-энергетическом комплексе.

В рамках меморандума стороны намерены развивать деловое взаимодействие по внедрению прикладных ИИ-решений в энергетике, включая проработку и осуществление пилотного проекта, направленного на создание ИИ-агента для использования в энергетике.

Дополнительно отмечено, что обучение и апробация ИИ-моделей в рамках планируемого «пилота» будут осуществлены на базе суперкомпьютерной инфраструктуры КазНУ им. аль-Фараби, где создан отраслевой центр технологических компетенций в сфере топливно-энергетического комплекса.

Использование данной инфраструктуры позволит обеспечить требуемый уровень вычислительных мощностей, кибербезо­пасности и технологического суверенитета при разработке и тестировании ИИ-решений для энергетической отрасли, сообщила пресс-служба Минэнерго РК.

#Китай #Минэнерго #ИИ #эксперт

