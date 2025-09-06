Китайские исследователи нашли в Марсе твердое ядро

Наука,Космос
90
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По сведениям Global Times, специалисты из КНР установили, что указанное ядро с определенной степенью вероятности состоит из кристаллического железо-никелевого сплава, обогащенного легкими элементами

Фото: iStock

Группа исследователей из Китайского университета науки и технологий при взаимодействии с коллегами из других стран подтвердила наличие у Марса твердого внутреннего ядра радиусом порядка 600 км. Об этом сообщила газета Global Times, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

По ее сведениям, специалисты из КНР установили, что указанное ядро с определенной степенью вероятности состоит из кристаллического железо-никелевого сплава, обогащенного легкими элементами. Отмечается, что это значительный прорыв в области планетарных исследований, который позволит человечеству вскоре узнать еще больше как о самой Красной планете, так и о других небесных телах Солнечной системы.

Как уточняется, результаты этой научной работы были опубликованы в британском журнале Nature.

Член группы специалистов, занимающихся этим проектом, профессор Сунь Даоюань напомнил, что наука пришла к выводу о существовании внутреннего ядра у Земли еще в 1936 году, а в 80-х годах XX века ученые доказали, что оно твердое.

"Исследование внутренней структуры Марса еще более сложное. Непосредственные данные наблюдений марсианских землетрясений были получены впервые только в 2018 году, - прокомментировал он изданию. - С тех пор там было зафиксировано более тысячи случаев сейсмической активности, однако слабые сигналы и шумовые помехи по-прежнему серьезно сдерживают исследования глубинных слоев этой планеты".

Исследователи установили, что у Марса радиусы внутреннего ядра и всей планеты соотносятся как один к пяти. Это примерно та же пропорция, что и у Земли.

Помимо железа и никеля, как было обнаружено, внутреннее ядро Марса может содержать от 12% до 16% серы, от 6,7% до 9% кислорода и до 3,8% углерода. Предполагается, что результаты указанного исследования ускорят изучение истории процессов формирования не только этой, но и нашей планеты.

#ученые #исследование #планета #марс

Популярное

Все
ИИ приходит в школу
Вопреки капризам природы
Технологии для удобства жизни
Жатва на юге вышла на финишную прямую
Министр проверил боеготовность и условия службы в гарнизоне
Решить квартирный вопрос
Завтра – День работников нефтегазового комплекса
АНПЗ – 80 лет: путь славы и ответственности
Как сбылась мечта Мауыты-әже
Энергетике и ЖКХ нужны «длинные деньги»
Риски радикализации внешнеполитических подходов
Жемчужина национального искусства
Сфера, сыгравшая особую роль в развитии страны
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Синдром 7 сентября
Есть шанс начать новую жизнь
Будущее глазами художников
Давайте будем позитивными!
Игра, которая запомнится
Преодолевая обстоятельства
35 школ Атырауской области остались без директоров
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Завтра - День шахтера!
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В общежитиях созданы комфортные условия
В краю шахтерском
AI-Sana в помощь студентам
Инвестор Топ-10 в экономику Казахстана
Глава государства прибыл в Китай на саммит ШОС
Основной закон не должен восприниматься как абстрактный текст, поскольку это живой документ
ШОС: Лидеры Казахстана и Китая провели переговоры в Тяньцзине
Глава государства рассказал о дружбе и партнерстве Казахстана и Китая
Конституция начинает говорить с гражданином на языке его проблем
Трамп отправил к берегам Венесуэлы военную флотилию
Касым-Жомарт Токаев: "Ряд новых положений Конституции не имеет прецедентов в мировой практике"
Бублик впервые вышел во вторую неделю US Open и встретится с Синнером
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Жители Шымкента не спешат платить
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века

Читайте также

Как в Казахстане модернизируют образование и развивают науч…
На космодроме Байконур увеличат гарантированные пуски
Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с чел…
Один из самых редких метеорных потоков Ауригиды можно наблю…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]