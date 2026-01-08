Китайским дальнобойщикам помогли полицейские на трассе в СКО

Морозной ночью 27 декабря на 425 километре автодороги «Астана — Петропавловск», около поворота в с. Аралағаш, из-за замерзания двигателя остановился большегруз «BJ» с прицепом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО

Фото: ДП СКО

В кабине находились два гражданина Китая из города Наньян, которые возвращались из России. Полицейские обнаружили их и, общаясь через переводчик, выяснили: иностранцы заглушили мотор, собираясь отдохнуть, и впоследствии не смогли его завести.

Стражи порядка отвезли их в столовую, затем на ночлег в ближайший кемпинг. Там общению помог алматинский дальнобойщик, владеющий китайским языком. Грузовик и прицеп пришлось отбуксировать в Петропавловск и отогревать в автосервисе. Только после ремонта граждане КНР смогли продолжить путь.

Также в ДП привели другие случаи, когда полицейские помогли водителям. 30 декабря на 68 километре автодороги Кокшетау — Рузаевка из-за сильного бокового ветра не справился с управлением и съехал в кювет водитель Volvo. Полицейские обратились за помощью в местное ТОО, которое предоставило тяжёлую технику. Стражи порядка обеспечили безопасность дорожного движения, пока тячаг возвращал грузовик на проезжую часть.

А в ночь на 6 января, незадолго до перекрытия дороги из-за бурана, из села Антоновки выехал местный житель на «ГАЗели» с прицепом и также съехал в кювет из-за плохой видимости. Водитель, только что проехавший кемпинг, вернулся к нему, чтобы переночевать. Наутро его машину обнаружили полицейские, работники «КазАвтоЖол» и аким Антоновского сельского округа — они проводили обследование трассы. «ГАЗель» вытянули с помощью техники, выехавшей на очистку дороги от снега.

Полицейские напоминают, что необходимо следить за сообщениями экстренных служб, при ухудшении погоды по возможности отказаться от дальних поездок, следить за техническим состоянием транспортных средств, запасаться тёплой одеждой, средствами связи и источниками питания.

