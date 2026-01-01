Энергия двух сил

В числе 31 заключена энергия сразу двух сил – тройки и единицы. Тройка символизирует свободный взгляд на жизнь и дарит возможность реализовать свой потенциал. А еще она является знаком помощи и поддержки высших сил, которые придут к вам в тот момент, когда это действительно будет необходимо. Кроме того, тройка, пожалуй, самая сказочная цифра, без нее не обходится ни одна сказка. У отца, как правило, три сына и три дочери, да и в других сказках часто встречаются три царевича, три богатыря, три поросенка, три медведя, три свадьбы, три пары железных сапог – и далее по спис­ку. Героям сказок надо пройти через три испытания, а добрый волшебник исполняет только три желания, что неплохо бы учесть, загадывая на Новый год под бой часов свои.

Что же касается единицы, то она, как нетрудно догадаться, – символ лидерства. А вместе эти две цифры – 3 и 1 – наполняют человека оптимизмом и позволяют справиться с надвигающимися проблемами. Согласитесь, прекрасная перспектива на Новый год!

А еще число 31 дарует возможность общения с другими людьми и позволяет совместно решать сложные задачи. Но и это еще не все. Если сложить составляющие числа 31, то мы получим цифру 4, которая в нумерологии тоже много значит.

Вспомните, сколько у нас сторон света? Четыре: север, юг, восток и запад. А сколько времен года? Тоже четыре, как и четыре стороны у квадрата. Кроме того, цифра 4 – нумерологический символ ораторских способностей. Если в дне рождения присутствует четверка, то такие люди, как говорится, за словом в карман не полезут, а также умеют хитрить, выкручиваться из любой ситуации. Как правило, это обаятельные, веселые и весьма оригинальные люди, и с ними точно скучно не будет.

Возвращаясь к цифре 31, хочу напомнить, что она – знак не только перехода из одного года в другой, но и символ значительных перемен в жизни – используйте их мудро и с максимальной пользой. Это время действовать и начинать новое, а посему поверьте в свои силы и проявите лидерство!

Золушкин дедлайн

С Новым годом связано еще одно знаковое число. Как нетрудно догадаться, это число 12: как только в последнюю ночь старого года часы пробьют 12 – совершится переход в новое время. Не случайно это число также часто встречается в сказках: все волшебства начинают происходить после 12 часов ночи, полночь – время творить чудеса.

С числом 12 связана и история столь любимой всеми Золушки, для которой за гранью этого времени происходят волшебные превращения, или знаменитая сказка Самуила Маршака «12 месяцев». Год и состоит из этих самых 12 месяцев, символизируя тем самым полный временной цикл, а сутки – из 12 часов дня и ночи. Двенадцатью знаками зодиака оперируют астрологи, в античности было 12 главных олимпийских богов, в Библии – 12 колен, 12 апостолов, 12 дней Рождества… Все эти примеры свидетельствуют о всепроникающей и вездесущей природе числа 12.

Так откуда же у этого числа столь магическая сила? Дело в том, что, согласно нумерологии, 12 считается числом высшего совершенства. Его еще называют дюжиной, которая, в свою очередь, состоит из умножения двух непростых, как уже было сказано, цифр – 3 и 4, объединяющих в себе все проявления материи и духа. Не надо забывать и то, что число 12 включает в себя две отдельные цифры – 1 и 2. Единица дарит лидерские навыки, в то время как двойка придает чувствительность и романтичность. А суммируя их, получаем то самое «волшебное» число 3.

Интересно, что люди, которым в жизни сопутствует число 12, обычно долго обдумывают свои действия, прежде чем принять окончательное решение. А это весьма разумный подход. В целом же 12 – очень позитивное число, в чем-то даже счастливое. Поэтому, встречая Новый год, программируйте себя только на позитив. Не случайно бытует поверье: если чего-то очень сильно хотеть, то желание обязательно сбудется.

На часах – без пяти...

Люди старшего поколения наверняка помнят и любят первый фильм Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», где молоденькая Людмила Гурченко поет свою новогоднюю «Песенку про пять минут», утверждая, что «Разобраться, если строго,⁄Даже в эти пять минут⁄Можно сделать очень много!» После выхода фильма эта песня сразу стала шлягером.

Цифра 5 тоже непростая, потому что она – символ человека. Древние изображали пятерку человеческой фигурой, чья голова, разведенные в стороны руки и широко расставленные ноги образуют пятиконечную звезду, или просто пятиконечной звездой – пентаграммой, правильным пятиугольником. Кстати, считается, что растения с цветками из пяти лепестков или с листьями из пяти долей приносят удачу. Например, вес­ной, когда зацветает сирень, в пахучем сиреневом букете многие старательно ищут цветок с пятью лепестками.

А еще пятерку связывают с любовью и чувственностью. В античном мире цифра 5 была знаком богини любви Афродиты. Эти ассоциации с любовью и сексом, возможно, основаны на том, что, согласно нумерологии, пять – сумма чисел 3 (мужское начало) и 2 (женское).

В обыденной жизни с числом 5 связано понятие риска, которое реализуется через накопление опыта. Оно настолько же счастливое, насколько непредсказуемое, что тоже неплохо бы запомнить.

Нам не дано предугадать?

Когда-то древние считали, что числа правят миром. Кто знает, может, в этом есть доля истины?

По числам они определяли характер человека, его наклонности и даже прогнозировали будущее. При этом основной принцип сводился к следующему: все многозначные числа надо сложить так, чтобы в итоге получилось однозначное число от 1 до 9. Допустим, вы родились 1 января 1978 года. Прописы­ваем: 01.01.1978. Сумма этих цифр сос­тавляет 27. Складываем и их, получается 9. Это число и определяет черты характера.

При этом за каждым одно­значным числом закреплены определенные характеристики: 1 – внутренняя энергия, целе­устремленность; 2 – миролюбие, надежность; 3 – движение, решительность; 4 – терпение, организованность; 5 – влиятельность и лидерские качества; 6 – порядочность и ответственность; 7 – независимость и творчество; 8 – переменчивость и нестабильность; 9 – самоотверженность и сила. Таким образом, каждый может определить собственный тип.

Есть цифры успеха и богатства. Нумерологи считают, что в зависимости от даты рождения у каждого есть еще и «денежное» число, которое может принести удачу в финансовых делах. Скажем, лучшим для увеличения дохода является число 3 (для тех, кто не боится рисковать); 6 – самое подходящее число для накоплений; 8 – число роскоши. Но это не календарные даты, а те цифры, что складываются из даты рождения. Если вы не попадаете в них, не отчаивайтесь, а старайтесь откладывать деньги или делать иные вложения, оперируя только суммами, которые начинаются с вашего числа...

Но вернемся к Новому году. Не забывайте, что он уже в пути. «К нам он мчится полным ходом!⁄Скоро скажем: «С Новым годом!»⁄На часах – двенадцать без пяти!»