Специалисты ТОО «Завод очистных сооружений TAZAU» внед­ряют в промышленном и жилищно-коммунальном секторах Астаны технологические решения, направленные на эффективную очистку сточных вод. При поддержке государства столичная компания, специализирующаяся на выпуске блочно-модульных систем водоочистки, за более чем десять лет осуществила в Казахстане и за его пределами множество успешных проектов.

фото Игоря Бургандинова

По словам директора филиала фонда «Даму» по Астане Светланы Назарюк, наличие компаний, которые, подобно заводу TAZAU, внедряют при поддерж­ке государства инновации и современные технологические решения, свидетельствует об успешном развитии промышленного потенциала главного города страны.

С начала года фонд «Даму» по инст­рументу «субсидирование» оказал поддержку 226 новым проектам в столице, общий объем кредитного портфеля составил 38,9 млрд тенге. Причем, по информации директора городского филиала «Даму», Астана уверенно сохраняет позиции лидера среди регионов Казахстана как по чис­лу действующих программ поддержки предпринимательства, так и по объему государственной помощи.

Взять то же ТОО «Завод очистных сооружений TAZAU», занимающееся разработкой и внедрением проектов по очистке бытовых, ливневых и промышленных стоков, а также производством соответствующего оборудования для внешних инженерных сетей. Продукция компании применяется в ЖКХ, промышленности, широко используется физическими лицами для загородных домов и дач. Она востребована не только в Казахстане, но и в странах СНГ.

В производственных цехах TAZAU можно увидеть полный цикл создания очистных установок – от изготовления прочного корпуса из полипропилена до сборки, тестирования и настройки сложных технологических систем. Каждый этап сопровождается строгим контролем качества, что обеспечивает высокую надежность и долговечность оборудования.

Оператор производства Денис Радченко отмечает, что коллектив предприятия ставит перед собой цель – создание технологий, которые не только соответствуют современным стандартам, но и способствуют сбережению и возврату в повторный оборот одного из основных природных ресурсов – воды.

В основе успеха столичных инженеров-экологов и конструкторов – профессионализм, использование новейшего оборудования, внедрение инновационных решений и постоянное совершенствование технологических процессов. Благодаря этому завод заслуженно пользуется репутацией надежного партнера в области водоочистки, способного предложить индивидуальные решения для промышленных, муниципальных и частных заказчиков.

Благодаря господдержке предприятие продолжает укреплять позиции на рынке экологических технологий. Одним из ключевых достижений здесь стало строительство собственного производственного здания.

– Поддержка государства поз­волила заводу отказаться от аренды сторонних помещений. В ближайшее время предприятие готовится передислоцироваться в свой заводской корпус, – сообщила коммерческий директор предприятия Айнура Касымканова.

По ее словам, в начале 2025 года компания приняла участие в программе Гарантийного фонда 1, которая предусматривает предоставление до 85% гарантии от фонда для поддержки предпринимателей. В рамках данной программы TAZAU через АО «Банк ЦентрКредит» получил финансирование в размере 200 млн тенге.

Эти средства были направлены на дальнейшее развитие завода по выпуску оборудования для фильтрации и очистки, а также на внедрение новых технологий, соответствующих международным экологическим стандартам.

Полученные инвестиции поз­волят расширить производственные мощности предприятия. Планируется модернизация технологических линий, внедрение энергоэффективных решений и разработка новых типов очистных систем, способных работать в сложных климатических и промышленных условиях.

Все это позволит TAZAU не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и расширить экспортные направления, способствуя продвижению казахстанских экологических технологий на международный уровень.

Сегодня TAZAU служит примером того, как синергия государственного содействия, частной инициативы и инновационного подхода создает новую промышленную культуру столицы. Компания не просто выпускает оборудование, но и формирует осознанное отношение к вопросам экологии, рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды, подтверждая выводы отраслевых экспертов о том, что промышленность будущего – это не только эффективность, но и ответственность перед природой и обществом.