Специалисты ТОО «Завод очистных сооружений TAZAU» внедряют в промышленном и жилищно-коммунальном секторах Астаны технологические решения, направленные на эффективную очистку сточных вод. При поддержке государства столичная компания, специализирующаяся на выпуске блочно-модульных систем водоочистки, за более чем десять лет осуществила в Казахстане и за его пределами множество успешных проектов.
По словам директора филиала фонда «Даму» по Астане Светланы Назарюк, наличие компаний, которые, подобно заводу TAZAU, внедряют при поддержке государства инновации и современные технологические решения, свидетельствует об успешном развитии промышленного потенциала главного города страны.
С начала года фонд «Даму» по инструменту «субсидирование» оказал поддержку 226 новым проектам в столице, общий объем кредитного портфеля составил 38,9 млрд тенге. Причем, по информации директора городского филиала «Даму», Астана уверенно сохраняет позиции лидера среди регионов Казахстана как по числу действующих программ поддержки предпринимательства, так и по объему государственной помощи.
Взять то же ТОО «Завод очистных сооружений TAZAU», занимающееся разработкой и внедрением проектов по очистке бытовых, ливневых и промышленных стоков, а также производством соответствующего оборудования для внешних инженерных сетей. Продукция компании применяется в ЖКХ, промышленности, широко используется физическими лицами для загородных домов и дач. Она востребована не только в Казахстане, но и в странах СНГ.
В производственных цехах TAZAU можно увидеть полный цикл создания очистных установок – от изготовления прочного корпуса из полипропилена до сборки, тестирования и настройки сложных технологических систем. Каждый этап сопровождается строгим контролем качества, что обеспечивает высокую надежность и долговечность оборудования.
Оператор производства Денис Радченко отмечает, что коллектив предприятия ставит перед собой цель – создание технологий, которые не только соответствуют современным стандартам, но и способствуют сбережению и возврату в повторный оборот одного из основных природных ресурсов – воды.
В основе успеха столичных инженеров-экологов и конструкторов – профессионализм, использование новейшего оборудования, внедрение инновационных решений и постоянное совершенствование технологических процессов. Благодаря этому завод заслуженно пользуется репутацией надежного партнера в области водоочистки, способного предложить индивидуальные решения для промышленных, муниципальных и частных заказчиков.
Благодаря господдержке предприятие продолжает укреплять позиции на рынке экологических технологий. Одним из ключевых достижений здесь стало строительство собственного производственного здания.
– Поддержка государства позволила заводу отказаться от аренды сторонних помещений. В ближайшее время предприятие готовится передислоцироваться в свой заводской корпус, – сообщила коммерческий директор предприятия Айнура Касымканова.
По ее словам, в начале 2025 года компания приняла участие в программе Гарантийного фонда 1, которая предусматривает предоставление до 85% гарантии от фонда для поддержки предпринимателей. В рамках данной программы TAZAU через АО «Банк ЦентрКредит» получил финансирование в размере 200 млн тенге.
Эти средства были направлены на дальнейшее развитие завода по выпуску оборудования для фильтрации и очистки, а также на внедрение новых технологий, соответствующих международным экологическим стандартам.
Полученные инвестиции позволят расширить производственные мощности предприятия. Планируется модернизация технологических линий, внедрение энергоэффективных решений и разработка новых типов очистных систем, способных работать в сложных климатических и промышленных условиях.
Все это позволит TAZAU не только укрепить позиции на внутреннем рынке, но и расширить экспортные направления, способствуя продвижению казахстанских экологических технологий на международный уровень.
Сегодня TAZAU служит примером того, как синергия государственного содействия, частной инициативы и инновационного подхода создает новую промышленную культуру столицы. Компания не просто выпускает оборудование, но и формирует осознанное отношение к вопросам экологии, рационального использования ресурсов и охраны окружающей среды, подтверждая выводы отраслевых экспертов о том, что промышленность будущего – это не только эффективность, но и ответственность перед природой и обществом.