Сегодня 3D-печать особенно активно развивается в креативной индустрии и в промышленности – пластиковыми сувенирами, деталями, прототипами изделий уже никого не удивить. А вот музыкальным инструментом – вполне. Павлодарец Иван Могер, активно прак­тикующий 3D-печать и имеющий с десяток таких принтеров, в прошлом году распечатал домбру, которую подарил Павлодарскому музыкальному колледжу. И тогда же, поставив перед собой задачу посложнее, создал при помощи современных технологий кобыз, состоящий из 32 деталей и весящий около килограмма.

Сама печать инструмента в натуральную величину, прак­тически не отличающегося от традиционного, заняла у мастера лишь неделю и обошлась примерно в две тысячи тенге. Однако реализация проекта от идеи до воплощения длилась несколько месяцев.

– Однажды я побывал в филармонии на концерте, где звучала традиционная казахская музыка. Тогда впервые открыл для себя удивительный мир нашего богатого музыкального наследия. Меня потрясло звучание национальных инструментов, особенно кобыза с его необыкновенной тональностью, который прочно ассоциируется с кочевьем, казахской историей. Начал интересоваться, но все же первой 3D-моделью в моем исполнении стала домбра. Это более узнаваемый и распространенный инструмент, и о домбре много информации. Я даже находил в Сети раскрои по дереву, размеры и так далее. Информации о том, как изготавливается кобыз, крайне мало, – рассказывает Иван Могер.

Пришлось искать редкие книги на казахском языке, музейные снимки, чтобы изучить особенности строения и звучания, историю зарождения этого древнего смычкового инструмента, а уже потом выверить размеры, детали, украшения.

– Мне особенно понравилась легенда о Коркыте-ата. Мудрец играл на кобызе, и когда за ним пришла смерть, магическая музыка его защищала. И это символ того, что ни время, ни даже смерть не властны над музыкой, над искусством. Настолько священным является этот древний инструмент, а его звуки действительно завораживают сознание, – подчеркивает 3D-инженер.

Стоит отметить, что идея молодого павлодарца воссоздать при помощи современных технологий сакральный казахский музыкальный инструмент имеет еще одну символическую линию. Дело в том, что для Павлодара знаково имя Камара Касымова – выдающегося мастера из Баян­аула, благодаря которому в начале XX века традиции изготовления казахских музыкальных инструментов получили новое развитие.

– Камара Касымова нередко называют отцом казахских музыкальных инструментов: он усовершенствовал домбру и другие народные инструменты для профессиональной сцены и оркестрового звучания, заложив основы современной школы инструментальных мастеров Казахстана. Именно он использовал национальные узоры, чтобы орнаментировать инструменты. Любопытно, что один из созданных им кобызов в свое время даже предлагали назвать его именем – «Қамар-қобыз». Оригинал письма 1940 года, адресованного управлению по делам искусств, от правления Союза советских писателей Казахстана и другие уникальные материалы хранятся в Музее литературы и искусства имени Бухара-жырау в Павлодаре. К сожалению, из-за начала Великой Отечественной войны этому не суждено было сбыться, но тем не менее имя Камара Касымова осталось в истории. И вот сегодня, уже в эпоху цифровых технологий, в Павлодаре появляется 3D-инженер, который пытается воссоздать древний инструмент с помощью современного оборудования. Каждому времени – свои идеи, – рассказывает официальный представитель Павлодарской областной филармонии им. И. Байзакова Салауат Темирболатулы.

Немаловажно, что профессио­нальные музыканты оценили необычный подарок к Наурызу. Они заверяют, что инструмент получился замечательный, даже несмотря на то, что выполнен не из дерева, а из пластика.

– Иван – большой молодец: грамотный, талантливый человек творчески подошел к делу. Мы впервые увидели қобыз, распечатанный на принтере. Возможно, лет через 15–20 оркестры будут играть на инструментах, изготовленных на основе современных нанотехнологий. Почему бы и нет? Прогресс не стоит на месте, и это только начало, – отметил художественный руководитель и главный дирижер оркестра казахских народных инструментов им. Р. Омарова Талгат Каримов.

История павлодарского 3D-инженера показывает, что интерес к национальному наследию может проявляться в самых неожиданных формах. В одном проекте соединились древняя легенда о Коркыте, традиции мастеров прошлого и возможности цифровой эпохи. И пусть пластиковый кобыз пока остается скорее символическим экспериментом, он напоминает о главном – музыка, как и вдохновение, действительно не знает границ.